賴清德：落實體育即國力 盼企業鼓勵員工培養終身運動

副總統賴清德今天下午出席「111年度運動企業認證授證典禮」，他期望透過獎項落實「體育即國力」的目標，讓企業鼓勵員工培養一項終身運動以善盡企業責任，並營造良好工作地點及生活場所，讓每一位員工都能身強體壯，讓國力能夠更強。

賴清德致詞時表示，非常榮幸受邀出席教育部體育署舉辦的「111年度運動企業認證授證典禮」，他特別代表蔡英文總統恭喜今年獲得運動企業認證的118家企業、運動年曆積分賽事排名前三名的6家企業，以及提供運動賽事讓各企業參與、獲得頒贈感謝狀的5家企業，讓體育署這項重大國家計畫可以順利推動。

賴清德指出，運動企業認證已經推動7年，現在已有近600家企業參與，受惠的員工達106萬人，他要特別利用此機會向大家說明教育部體育署推動這個重大政策的目的，一方面是要落實蔡總統所揭櫫的「體育即國力」的目標；另一方面，也希望透過公私協力，讓企業關心自己的員工，鼓勵員工培養一項終身運動，以善盡企業責任，讓每一位員工都能身強體壯，讓國力能夠更強。

賴清德提到，根據國民健康署所公布的資料，我國民眾的平均餘命已經超過80歲，但不健康年數達8.4年。換句話說，國人平均餘命當中，有10%的時間是不健康的，可能是臥病在床、坐輪椅，或是生活上需要照顧。他認為，建立國民健康的生活型態，是政府非常重要的政策。其中最簡單、最重要及最好的方式，就是每一個人從年輕到退休，都有一項適合自己的運動習慣，這是非常重要的。

賴清德也跟大家分享，以前他擔任臨床醫師看診時，常會碰到糖尿病的病人，即使像散步這樣的運動，對糖尿病、高血壓、體重過重及高三酸甘油酯，都非常有幫助。他舉這些例子是希望讓企業及員工了解，運動的好處很多，可以紓解壓力、放鬆心情、增強體力以及對抗疾病。

賴清德說，因此，他非常支持蔡總統所提的「體育就是國力」，並支持教育部推動這個重大計畫，也感謝近600家企業響應。他也希望還沒有加入的企業都能繼續加油，讓員工不僅可以為公司貢獻，也可以身心愉快，營造良好的工作地點及生活場所，創造多贏局面。