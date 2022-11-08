蔡總統：不只淨零碳排 要為中小企業注入創新發展元素

蔡英文總統今天下午出席「第31屆國家磐石獎暨第24屆海外台商磐石獎頒獎典禮」，她肯定中小企業是台灣經濟成長和社會安定不可或缺的力量。她並表示，不只要協助中小企業因應淨零碳排、數位轉型的未來趨勢，更要為中小企業注入更多創新和在地的發展元素，打造更多具國際競爭力的隱形冠軍，讓台灣中小企業能在全球發光發熱。

蔡總統表示，台灣有超過159萬家中小企業，創造了920萬人就業機會，是台灣經濟成長和社會安定不可或缺的力量。特別是在疫情期間，大家團結防疫，讓國內疫情可以穩定控制，經濟也在逆勢中穩健成長，展現台灣強大的韌性。

蔡總統指出，去年台灣經濟成長率達到6.57%，是近年來最佳成績。根據「國際貨幣基金（IMF）」最新預估，今年台灣人均GDP可能首次超越日本及韓國，成為東亞第一。這些都是大家共同努力的成果。

蔡總統提到，就在上個月，邊境已經解封，未來會有更多的國際旅客來到台灣，台灣和國際經貿的往來也會更加頻繁。接下來，更要繼續團結，一起拚經濟、拚未來。面對全球最新經濟局勢的挑戰，政府會持續重視中小企業的經營發展，推動各種活絡經濟的措施，希望協助大家更上一層樓。

蔡總統說明，像是「中小企業加速投資行動方案」，目前已經吸引超過800家中小企業，投資金額超過3800億元，顯示中小企業的投資動能仍然非常強勁。

蔡總統指出，為了更支持中小企業，她也請行政部門研究一個整體性方案。剛剛經濟部長王美花也提到，上周，行政院院會已經通過「中小企業整體競爭力提升方案」。從今年開始到2026年，政府要投入950億元預算，以跨部會的力量加強中小企業的經營韌性。

蔡總統強調，不只要協助中小企業因應淨零碳排、數位轉型的未來趨勢，更要為中小企業注入更多創新和在地的發展元素，打造更多具國際競爭力的隱形冠軍，讓台灣中小企業能在全球發光發熱。

蔡總統說，她對台灣中小企業很有信心。「我們的中小企業有專業、有拚勁，更有靈活變通的彈性，相信這樣的企業精神，也是台灣走向世界的最大優勢。」