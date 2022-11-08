官方委外單位禁用陸製監控設備 蘇貞昌：首長要負起責任

民進黨立委王定宇今在立法院質詢時關切交通設施的資安問題，他指出，台灣公部門已禁用陸製產品，但委外經營公司都是採取提醒方式，並未明文規定。行政院長蘇貞昌答詢表示，不只是公部門應自我要求，若為外包、外租等，首長同樣要負責任。

王定宇指出，國安局長陳明通到泰國被揭露，是因泰國海關採用中國大陸的人臉辨識系統，回傳到中國伺服器，中國利用產品埋後門、惡意程式，在全世界監控所謂異議份子。

王定宇說，現行機場、港務公司、高速公路等公家單位皆禁用陸製監控設備，但公家設施許多委外經營的民間營運單位，目前是採取提醒，未明文規定。美國眾議院議長裴洛西先前來台，超商、台鐵螢幕都遭駭客入侵，若是法令有不足之處，立院應來修法；若涉及行政法規，也該補強。

蘇貞昌答詢表示，裴洛西上次來台，就發現台鐵外租場域出現不當圖像、文字，政院已責成各單位，直接行政要求，這不是公機關自我管制而已；只要在此範圍，外包、外租都不可以，且是嚴格禁止，各主管機關應嚴格要求，「有或沒有，首長負責，不是只有訓示規定，」而是要負起責任。

王定宇表示，從此現象可知，全台一萬多間超商，針對重要公共活動場域，像是醫院、超商等布告板是否要納入相關規定，給予一定補貼，以防重大災變事故散布錯假訊息。