剛熱情介紹過去戶籍住所 林佳龍隨後慘遭民眾「倒讚」

選戰進關鍵倒數，民進黨新北市長候選人林佳龍今下午赴中和車隊掃街，沿途不少民眾熱情揮手問候，車隊起步後，沒多久還行經林佳龍過去戶籍所在住所，林還特別向大家介紹，只不過再來行經工業區時，卻也碰上民眾嗆聲「倒讚」，顯現中和深藍氛圍。

林佳龍今下午赴中和車隊掃街，路上還特別跟民眾及媒體介紹，自己過去戶籍在中和十年及住的地方，展現對中和的熟悉及情感，不過不知是否時間安排或區域問題，民進黨大本營員山地區反應較熱絡，其他地方相較起來，熱情問候民眾還是較為零星。

車隊剛走沒多久，林佳龍就跟媒體介紹過去戶籍所在住所，但後來行經中和二八張工業區一帶，就糟路過民眾表達不滿，民眾原本要上前跟林佳龍講些話，後來因為現場聲音太吵，車隊開過幾台後，就開始比「倒讚」手勢，甚至還朝載送媒體車輛方向比，似乎要表達不滿。