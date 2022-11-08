影／林佳龍中和車隊掃街衝刺 與各小雞人氣大比拚

選戰進關鍵倒數，民進黨新北市長候選人林佳龍今下午赴中和車隊掃街，沿途不少民眾熱情揮手問候，而因為路程上亦有小雞們陪同，因此除林佳龍展現高人氣外，議員及里長競選團隊也在路上歡迎及放鞭炮，除協助林佳龍造勢外，也要為自家議員拉票。

林佳龍今在立委江永昌、市議員張維倩、張志豪及議員候選人張嘉玲陪同下，在中和多處掃街拜票，下午從競總出發時不少支持者到場加油，眾人情緒激昂，過程中不少民眾揮手致意加油，揮舞「新北大翻新」手搖旗為車隊加油打氣，向車隊伸出大拇指比讚，表態支持林佳龍。

林佳龍一路上都跟揮手民眾及沿途店家不斷互動，除拜託大家支持自己外，也不斷為三位議員候選人拉票，希望「三張王牌」能全數進入議會為民發聲。尤其車隊進入綠營大本營的員山地區，更可感受許多民眾熱情，有特別停下問候的，亦有特別加油拍照的，展現綠營在該區優勢。