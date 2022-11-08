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綠推首都圈交通月票1200元 蘇貞昌：中央補助大力推動

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
行政院長蘇貞昌（左）、交通部長王國材（右）列席備詢。記者曾學仁／攝影
行政院長蘇貞昌（左）、交通部長王國材（右）列席備詢。記者曾學仁／攝影

民進黨北北基桃市長候選人今天宣布推出「1200首都通交通月票」，交通部長王國材表示，這是很好的計畫，交通部樂觀其成，行政院長蘇貞昌則說，他會責成交通部透過補助的方式，鼓勵地方政府大力推動。

蘇貞昌今天率領相關部會首長赴立法院進行施政報告總質詢，民進黨立委張宏陸質詢時提及，民進黨台北市長候選人陳時中、新北市長候選人林佳龍、桃園市長候選人鄭運鵬、基隆市長候選人蔡適應今天共同推出「1200首都通交通月票」，詢問交通部的看法為何。

王國材回應，現在的北北基桃是首都生活圈，交通月票跟節能減碳、鼓勵公共運輸很有關係，這是很好的計畫，交通部樂觀其成。

蘇貞昌則說，隨著各地方的大眾運輸工具發展已有不同，有些地方的捷運路網已經很多條線，有些地方的路線不只越來越綿密，而且都已經跨都會，民眾的生活圈越來越擴大，這個構想非常好，而且非常對，符合政府提倡民眾使用大眾運輸工具的理念。

蘇貞昌說明，他會責成交通部提出優待的方案，用鼓勵、補助的方法往這方面接攏，大家交叉運用，不但可以讓民眾高度使用大眾運輸工具，更符合政府鼓勵民眾使用大眾運輸工具的政策方向。

蘇貞昌表示，行政院會責成交通部透過補助的方式，鼓勵地方政府大力推動，讓首都圈的居民生活更方便，同時鼓勵大家使用大眾運輸工具。

交通部長 王國材 蘇貞昌

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