不打高虹安卻被柯文哲批「遇政治就轉彎」 林耕仁不忍了

國民黨新竹市長候選人林耕仁今天原訂北上赴調查局北機站，交付民眾黨候選人高虹安相關違法事證，但臨時喊卡表示希望選舉回歸正常面。此舉遭民眾黨主席柯文哲質疑「遇到政治就轉彎嗎？」林耕仁傍晚發出聲明，表示嚴正要求柯更正言論，否則將交付相關資料，以捍衛他個人清白。

林耕仁陣營人士透露，今天收手是希望讓選戰回歸正常選舉層面，應該將重點鎖定民進黨，未料柯文哲卻反擊批評林耕仁，林的好意被踐踏，還被質疑打假球，下午已經陸續有支持者打來競選總部要求表態，也因此透過聲明希望柯文哲能更正言論。

林耕仁在聲明中表示，自己今早與競總榮譽主委林政則、主委許修睿，共同表示在競選團隊的共識決下，認為選舉要回歸市政討論及選舉的本質、並討論城市的未來。

榮譽主委林政則更以曾任兩任新竹市長的身分認為選舉是為新竹市民的未來提出願景，不需在特定陣營間攻訐及糾纏，希望能以提出政策、監督市政為後續選戰主軸。

林耕仁說，但民眾黨主席柯文哲卻在稍早持續指摘他「抹黑」、「遇到政治就轉彎」，對他提出諸多非事實之言論。

「我在此嚴正要求柯文哲主席更正他稍早言論」，林耕仁直言，否則，為了捍衛他個人的清白，他將要用行動，來為自己過去一周對高候選人的質疑負起完全責任，交付相關資料，「林耕仁絕非遇到政治就轉彎」。