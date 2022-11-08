藍營轟屏東交通建設只會畫大餅 縣府反擊交通建設有一定期程

國民黨今天舉行「人口跌破80萬，蔡總統對屏東的承諾完全跳票」記者會，抨擊民進黨完全執政這幾年卻總是唬弄屏東鄉親，交通建設該作的不作，只會畫大餅；對此，屏東縣府發言人鄞鳳蘭表示，任何重大交通建設都有一定期程，包括可行性評估、初期規畫，核定後的環境影響評估、綜合規劃、細部設計等各環節通過後，才能發包施工，國民黨候選人卻用「動工了沒？」，當成建設會不會來的基準線，反擊是選舉操作。

她說，以高鐵南延屏東案來說，行政院核定後，特別將環評與綜規同步進行，目前環評已經完成一階，進入到第二階段，綜規也依續進行中。至於周邊的高鐵特區309公頃先開始進行，包括經濟部產業園區、科技部的屏東科學園區都已開始在招商；這些重大公共工程目前都程序進行中，縣長潘孟安在縣議會各會期也向議員報告最新進度，今年10月立法院交通委員會南下屏東巡察時，則是請託交通部在必要的程序內加速進行。

針於高鐵延伸屏東案，潘孟安說，當年高鐵曾為延伸屏東做準備，規畫跟台鐵共軌，要預留寬軌，但馬政府在2010年以延伸不具可行性否決，正因為當年沒有預留寬軌，才會讓高鐵要延伸屏東的命運多舛，經費大幅增加，如今民進黨拍板定案高鐵南延屏東，正進行所有的法定程序，當年反對，造成高鐵南延屏東延宕10年的國民黨，卻跳出來說「沒有看到動工」，真的讓人不知今夕是何夕，諷刺至極，呼籲民眾年底用選票強力譴責。