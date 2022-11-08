王必勝公布高端EUA審查委員背景 黃珊珊：一開始就該公開透明

國民黨質疑高端專家會議公正性，指揮官王必勝昨公布專家背景，被解讀是護航民進黨台北市長候選人陳時中的選情。無黨籍台北市長候選人黃珊珊今天說，一開始就應該公開透明，有這麼大的權力審查但又不敢負責是怎麼回事？

衛福部食藥署專家會議3日以14比0的票數認可高端疫苗對新冠肺炎具有保護效益，但國民黨質疑高端專家會議的公正性，王必勝昨晚透過臉書公開包含一名召委在內的15名專家的背景，被認為是護航陳時中選情。指揮中心發言人莊人祥今表示，公開是為了澄清外界「根本沒有專家存在」的質疑。

黃珊珊今天走訪艋舺服飾商圈受訪時說，台北市所有的標案審查，所有案子審查委員名單都公開透明，都是先讓大家知道，這樣才能防止弊端，若審查不能有權無責，審查就為自己審查做決定，EUA到底是如何表決通過，就讓表決的人自己決定負責，公開透明是她的原則，若沒有就讓市民決定以後的政府長怎樣。

黃珊珊說，指揮中心一開始就要公開透明，有這麼大的權力可以審查又不敢負責任，這是怎麼回事？以前就是如此所以有很多弊端，台北市政府審查委員都公開透明，就沒有弊端可言，因為審查委員名字都被公布，當然不可能跟任何人有不當往來，這樣狀況是最好的，至少這八年來審查委員都先公開，不是事後再擠牙膏。