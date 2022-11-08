蔡英文與克國總理會晤 盼振興觀光推薦加勒比海風情

我國友邦聖克里斯多福及尼維斯聯邦總理德魯（Terrance Drew）率團訪台，今天在總統府與蔡英文總統及副總統賴清德進行雙邊會晤。蔡總統表示，感謝克國長期支持台灣的國際參與，今年德魯在聯合國大會也為台灣仗義執言，感到非常溫暖。台灣和克國共同面對疫情的挑戰，也期待兩國持續深化合作，一起振興觀光。

蔡總統表示，這次是德魯第一次以總理身分訪問台灣，格外具有意義，她要代表所有台灣人民表達最誠摯的歡迎。對於聖克里斯多福及尼維斯今天發布熱帶氣旋警報，可能受到強風豪雨的影響，希望一切平安。如果有任何需要，台灣會隨時提供協助。

蔡總統認為，聖克里斯多福及尼維斯是一個非常美麗的國家。3年前，她前往訪問，加勒比海的風光讓她印象非常深刻。當時，她獲得總督席頓（Tapley Seaton）贈勳，也一起種下「黃花風鈴木」的樹苗，象徵兩國關係緊密深厚。

蔡總統說，她也參加了平尼斯海岸景觀公園的動土典禮，她記得這個公園有個特色，就是把兩國小朋友彩繪的國家圖像，製作成馬賽克壁磚。這幾年經過台灣廠商的施工，景觀公園已經建設完成，也成為兩國共同推動觀光的最佳見證。

蔡總統指出，那一次出訪，她特別帶台灣的觀光業者考察團一同前往。「我們的目標很明確，希望兩國可以交流觀光發展的經驗，一起拓展更多的旅遊商機。這幾年的疫情重創國際旅遊，上個月，台灣邊境已經解封，我們和國際的交流往來也愈來愈便利。」

蔡總統強調，台灣和聖克里斯多福及尼維斯共同面對疫情的挑戰，期待接下來兩國持續深化合作，一起振興觀光。希望讓更多台灣人民，認識加勒比海的美麗風情，也非常歡迎更多聖克里斯多福及尼維斯的朋友，來到台灣走走看看。

蔡總統提及，剛才很高興接受大使范東亞呈遞到任國書，她要代表中華民國政府及人民，恭賀范東亞就任新職。也期待未來在范東亞的協助之下，台灣和聖克里斯多福及尼維斯的交流愈來愈密切，共同創造更豐碩的合作成果。

德魯隨後致詞時表示，訪團此行目的，是為了表示，將堅定並持續推動中華民國台灣與聖克里斯多福及尼維斯將近40年來的邦誼。很榮幸在國際場域為台灣發聲，中華民國台灣有能力貢獻，並為世界解決各式各樣複雜的問題及挑戰，包括健康、經濟、環境等領域相關的議題。

德魯表示，因為克國沒有稀有金屬、寶石或化石燃料等方面的資源，因此人才培育是實現克國國家持續發展的重要關鍵。期待能有更多克國的年輕人可以來到台灣一流的大學或教育機構接受教育。台灣高等教育的品質，從在台灣受過高等教育的新任克國大使范東亞身上就能看得出來，而克國也有許多公務員，都是受到台灣高品質的教育後，再回到克國持續推動國內的發展，同時也推進台克兩國之間的邦誼。

德魯提到，他同時也擔任克國衛生部長的職務，因此他希望在醫療衛生方面，能與台灣有更多的合作，以推動克國國家發展目標。