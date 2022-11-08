嘉市投票率恐低 黃敏惠、李俊俋發聲了 皆出席選前之夜

嘉義市長重行選舉12月18日投票，一般認為本月26日嘉市議員、里長投票，投票率恐下滑。多數議員共識已確定25日的選前之夜照辦，民進黨市長參選人李俊俋將會出席；國民黨市長黃敏惠說，很多議員盼她協助，所以會努力去做。

嘉市兩個議員選區共40名候選人，昨天24名本人或由代表到嘉市選委會討論，絕大多數認為不該犧牲選前之夜的權益。

國民黨議員張秀華原本覺得市長選舉延期，造成往年「選前之夜」意義改變、增加社會成本等因素，傾向不參加選前之夜，她今說，基於少數服從多數，選擇參加，且近日謠言流竄，例如「張秀華有婦女保障名額，躺著選都上」等語，陷入票源被瓜分危機，假使不參與選前之夜，更會誤導選民認為她穩當選，所以一定會參加。

李俊俋說，選前之夜本來就是嘉義特別民主盛事，即便是議員的選前之夜，他依然是母雞角色，會去助選、幫忙拉抬；很多人無法短時間回來投兩次票，勢必影響投票率，會持續鼓吹返鄉投票、鼓吹出來投票。