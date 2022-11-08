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呂秀蓮嗆馬斯克「勿為財富犧牲台灣」 12日辦遊行呼籲反戰
世界首富馬斯克（Elon Musk）日前接受「金融時報（Financial Times）」訪問時說，建議台灣成為「特別行政區」，將部分控制權交給北京，引發台灣民眾不滿。前副總統呂秀蓮今天發表致馬斯克的公開信，強調「您無權犧牲2350萬台灣人的尊嚴和福祉」。她也說，呼籲馬斯克不要為了追求更多財富跟名聲，犧牲台灣來奉承一個共產政權。
呂秀蓮日前成立「和平公義社」，將於本月12日下午舉辦遊行，呼籲「反核武、救地球；愛和平、保台灣」，邀請朝野公職及民眾一起參加。
呂秀蓮曾在9月21日晚間舉辦遊行，當時不同黨派、族群與宗教的各界人士也都參與。呂秀蓮說，當時遊行結束，美國總統拜登隨即在聯合國發表「國際和平日」演說，宣示不尋求衝突或冷戰，美國要以外交手段致力於衝突的和平解決。
呂秀蓮說，11月15至16日，全球三強的領導人拜登、中國國家主席習近平和俄羅斯總統普亭都會出席在印尼峇里島舉行的G20高峰會。台灣應該扮演和平推手，提前大聲呼籲這三位帶給全球動盪不安的領導人，「放下戰爭，締造和平」，過去台灣曾經創造「繁榮與民主」的奇蹟，現在應跨越黨派、族群和宗教，心手相連，推動「和平」的奇蹟。
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