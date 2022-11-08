國慶煙火無人機隊「全是中國產品」 藍委：公司將進軍國防工業

立法院今舉行施政總質詢，行政院長蘇貞昌等官員出席備詢。國民黨立委魯明哲質詢時揭露，今年在嘉義舉辦的國慶煙火晚會中，由無人機國家隊成員台灣希望創新公司主導無人機表演，但該無人機隊，竟全是大陸高巨創新公司的無人機產品EMO機型，且台灣希望創新董事陳冠如代表的雷虎科技，將進軍國防工業。

蘇貞昌答詢時表示，會責成相關部會調查，雖然民間管制可能沒有這麼嚴，但一方面無人機本就該國家自己發展，一方面也有相關規範，若是真的這樣（指對岸的）無人機「寧可不要有這個表演」，且在總統面前，不應該、也不可以。

魯明哲表示，台灣希望創新公司推出「TD藝百」無人機群飛展演品牌，網頁宣稱都是自主開發，但據民眾提供檢舉資料，國慶當天的圖樣，包含國旗與保土衛國的無人機飛行途徑，都是中國的高巨創新公司所代工的。

他表示，且不只國慶，嘉義國慶焰火晚會和5日在日月潭所舉辦的無人機展飛活動，比對團隊實地調查及吹哨者資料，發現該公司使用機身是簡體字，電池上方還貼著高巨創新、中國製造，且表演當天飛機韌體路徑檔就寫著EMO，也就是說，這批無人機從機身、電池到軟體、飛行圖樣，都是中國大陸公司高巨創新做的，「難道這就是無人機國家隊交給國人的成績單嗎？」

魯明哲指出，109年行政院就規定，公務資訊產品包括無人機，不能用中國大陸廠牌，故宮標案上也載明，不允許大陸地區標的，且據他調查，對於該批無人機，民航局進口登錄查無資料、NCC射頻查無資料、報關也沒紀錄，會不會是走私？廠商有沒有欺騙？

魯明哲批評，政府強調發展無人機是要保土護國，但若都是大陸飛機在上面飛「保什麼土？」而如果國家隊成員只是把人家科技搬家搬過來，那不是國家之光，是國家之恥。

魯明哲更指出，台灣希望創新的董事之一陳冠如，根據媒體10月31日報導，其投資代表的法人雷虎科技股份有限公司，已通過國防部審議專案，將進軍國防工業，他要求政府好好調查。