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國慶煙火無人機隊「全是中國產品」 藍委：公司將進軍國防工業

聯合報／ 記者程遠述／台北即時報導
睽違18年，重返嘉義縣故宮南院園區外施放的國慶焰火落幕，吸引逾25萬人參與。圖／嘉縣府提供
睽違18年，重返嘉義縣故宮南院園區外施放的國慶焰火落幕，吸引逾25萬人參與。圖／嘉縣府提供

立法院今舉行施政總質詢，行政院蘇貞昌等官員出席備詢。國民黨立委魯明哲質詢時揭露，今年在嘉義舉辦的國慶煙火晚會中，由無人機國家隊成員台灣希望創新公司主導無人機表演，但該無人機隊，竟全是大陸高巨創新公司的無人機產品EMO機型，且台灣希望創新董事陳冠如代表的雷虎科技，將進軍國防工業。

蘇貞昌答詢時表示，會責成相關部會調查，雖然民間管制可能沒有這麼嚴，但一方面無人機本就該國家自己發展，一方面也有相關規範，若是真的這樣（指對岸的）無人機「寧可不要有這個表演」，且在總統面前，不應該、也不可以。

魯明哲表示，台灣希望創新公司推出「TD藝百」無人機群飛展演品牌，網頁宣稱都是自主開發，但據民眾提供檢舉資料，國慶當天的圖樣，包含國旗與保土衛國的無人機飛行途徑，都是中國的高巨創新公司所代工的。

他表示，且不只國慶，嘉義國慶焰火晚會和5日在日月潭所舉辦的無人機展飛活動，比對團隊實地調查及吹哨者資料，發現該公司使用機身是簡體字，電池上方還貼著高巨創新、中國製造，且表演當天飛機韌體路徑檔就寫著EMO，也就是說，這批無人機從機身、電池到軟體、飛行圖樣，都是中國大陸公司高巨創新做的，「難道這就是無人機國家隊交給國人的成績單嗎？」

魯明哲指出，109年行政院就規定，公務資訊產品包括無人機，不能用中國大陸廠牌，故宮標案上也載明，不允許大陸地區標的，且據他調查，對於該批無人機，民航局進口登錄查無資料、NCC射頻查無資料、報關也沒紀錄，會不會是走私？廠商有沒有欺騙？

魯明哲批評，政府強調發展無人機是要保土護國，但若都是大陸飛機在上面飛「保什麼土？」而如果國家隊成員只是把人家科技搬家搬過來，那不是國家之光，是國家之恥。

魯明哲更指出，台灣希望創新的董事之一陳冠如，根據媒體10月31日報導，其投資代表的法人雷虎科技股份有限公司，已通過國防部審議專案，將進軍國防工業，他要求政府好好調查。

蘇貞昌則當場答詢表示，會請政務委員羅秉成負責，向各部會調查清楚。

國民黨立委魯明哲今質詢時揭露，今年國慶煙火晚會等活動，由無人機國家隊成員台灣希望創新公司主導無人機表演，但該無人機隊，竟全是大陸高巨創新公司的無人機產品EMO機型。圖／取自立法院直播頻道
國民黨立委魯明哲今質詢時揭露，今年國慶煙火晚會等活動，由無人機國家隊成員台灣希望創新公司主導無人機表演，但該無人機隊，竟全是大陸高巨創新公司的無人機產品EMO機型。圖／取自立法院直播頻道
國民黨立委魯明哲今質詢時揭露，無人機國家隊成員台灣希望創新公司使用大陸高巨創新公司的無人機產品EMO機型，而其董事更是進軍國防工業。圖／魯明哲辦公室提供
國民黨立委魯明哲今質詢時揭露，無人機國家隊成員台灣希望創新公司使用大陸高巨創新公司的無人機產品EMO機型，而其董事更是進軍國防工業。圖／魯明哲辦公室提供
國民黨立委魯明哲今質詢時揭露，今年國慶煙火晚會等活動，由無人機國家隊成員台灣希望創新公司主導無人機表演，但該無人機隊，竟全是大陸高巨創新公司的無人機產品EMO機型。圖／魯明哲辦公室提供
國民黨立委魯明哲今質詢時揭露，今年國慶煙火晚會等活動，由無人機國家隊成員台灣希望創新公司主導無人機表演，但該無人機隊，竟全是大陸高巨創新公司的無人機產品EMO機型。圖／魯明哲辦公室提供
國民黨立委魯明哲今質詢時揭露，今年國慶煙火晚會等活動，由無人機國家隊成員台灣希望創新公司主導無人機表演，但該無人機隊，竟全是大陸高巨創新公司的無人機產品EMO機型。圖／魯明哲辦公室提供
國民黨立委魯明哲今質詢時揭露，今年國慶煙火晚會等活動，由無人機國家隊成員台灣希望創新公司主導無人機表演，但該無人機隊，竟全是大陸高巨創新公司的無人機產品EMO機型。圖／魯明哲辦公室提供
國民黨立委魯明哲今質詢時揭露，今年國慶煙火晚會等活動，由無人機國家隊成員台灣希望創新公司主導無人機表演，但該無人機隊，竟全是大陸高巨創新公司的無人機產品EMO機型。圖／魯明哲辦公室提供
國民黨立委魯明哲今質詢時揭露，今年國慶煙火晚會等活動，由無人機國家隊成員台灣希望創新公司主導無人機表演，但該無人機隊，竟全是大陸高巨創新公司的無人機產品EMO機型。圖／魯明哲辦公室提供
國民黨立委魯明哲今質詢時揭露，今年國慶煙火晚會等活動，由無人機國家隊成員台灣希望創新公司主導無人機表演，但該無人機隊，包括韌體在內，竟全是大陸高巨創新公司的無人機產品EMO機型。圖／魯明哲辦公室提供
國民黨立委魯明哲今質詢時揭露，今年國慶煙火晚會等活動，由無人機國家隊成員台灣希望創新公司主導無人機表演，但該無人機隊，包括韌體在內，竟全是大陸高巨創新公司的無人機產品EMO機型。圖／魯明哲辦公室提供

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