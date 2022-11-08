台灣不會攻打中國 蘇貞昌要立委喊話陸方：他們那麼大不要沒自信

國民黨立委陳雪生今天建議，小三通的復航能夠緩和兩岸的氣氛，未來能否比照航空公司的模式，由公司或民意代表跟對岸進行協調，然後再向陸委會報告，行政院長蘇貞昌則說，沒有這種事情，有政府會做事，「台灣不會打他們，他們那麼大不要沒有自信」。

蘇貞昌今天率領相關部會首長赴立法院進行施政報告總質詢，陳雪生質詢時表示，小三通對金門、馬祖鄉親還有台商的影響很大，他希望藉由小三通的開通緩和兩岸氣氛、讓兩岸和平相處。

陳雪生說明，小三通其實沒有完全關閉，主要是金門、馬祖兩地基於疫情與民意的壓力，建議中央政府暫停雙方的疏運，自己已經聯絡過福建省台灣事務人民辦公室主任林文生及福州市台灣人民辦公室主任鄧達木，他們聲稱「CIQS」的建置都還在，全部的人員都在崗位上。

陳雪生表示，現在主要的問題在於雙方的疫控機制不同，「我方的入境措施已經公布，但是對面還沒有公布」，雙方的政府高層不是已讀不回，而是不讀也不回，未來是否可以比照航空公司的模式，由航商或民意代表與對岸協調，之後再向陸委會報告參考，希望小三通在春節前就能復航。

陳雪生直言，軍人不怕死，但是老百姓怕死，「他們那邊疫情爆發，裡面的人逃出來都來不及了，怎麼還會有人跑進去呢，這是不可能的事情」。

蘇貞昌回應，喊著要打仗的都是當權者，「尤其是極權者搞的事情，是他們一直講這種話」，從來都是中國在說要打台灣，台灣從來沒有說要打中國，除了國民黨執政的時候說要反攻大陸，但是現在不提這個了。

蘇貞昌強調，人民最不願意打仗，所以總統蔡英文也說過，兵戎相見非選項，反而是希望健康地永續交往，這樣才是對人民好，而且金門、馬祖跟對岸近在咫尺，如果能夠往來有多方便。

蘇貞昌表示，有政府會做事，台灣現在有政府，就讓政府跟政府之間來談，「他們硬是不承認我們的政府，要叫人民對人民、航商對航商，沒有這個事情」，所以大家談清楚就好，不要已讀不回。

不過，陳雪生也埋怨，空中的模式已經建立，希望現在就用民間航商的模式，「如果要政府跟政府去談這件事情，這件事就開花了」，蘇貞昌回應，現在的問題出在對岸、不在台灣，「你告訴他不要搞那一套」。

陳雪生強調，他還是希望兩岸和平、不要互相對罵，蘇貞昌強調，台灣就在這裡，不會攻打中國，「你一定要告訴他們，他們那麼大，不要沒有自信，要給他們開導開導」。