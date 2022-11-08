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侯友宜二度赴三重陪掃街 力挺吳訓孝

聯合報／ 記者張睿廷／新北即時報導
新北市長侯友宜（中）陪同新北市議員候選人吳訓孝（右）至三重水流公市場掃街，獲攤商熱烈支持。記者張睿廷／攝影
新北市長侯友宜（中）陪同新北市議員候選人吳訓孝（右）至三重水流公市場掃街，獲攤商熱烈支持。記者張睿廷／攝影

新北市長侯友宜今再度到三重蘆洲水流公市場，陪新北市議員參選人吳訓孝掃市場，力拼翻轉三重蘆洲，也為吳訓孝加持，強調一定要拿下這一席次。現場攤商和群眾及多位里長紛紛力挺，送上象徵好彩頭的菜頭、里長們更是為侯友宜市、吳訓孝送上粽子和包子象徵包中。

侯友宜表示，今年受到疫情影響，新人因為戴上口罩知名度不高，吳訓孝過去是他辦公室的秘書，本身也具備法律專業，年輕、在地，是個非常棒的人才，希望可以給他一個服務家鄉的機會，和他一起好好為三重蘆洲拚個好日子。

吳訓孝表示，這是侯友宜第2次來陪他掃街，在市長的強力加持之下，確實比較多的人開始認識自己，在最後倒數不到20天內，有信心可以拿下這席。

對於被問到民進黨新北市長候選人林佳龍辦公室疑綁樁計程車，及林佳龍辦公室指控開記者會現場有便衣警察來刺探敵情等相關問題，吳訓孝回應說，其實如果有跟計程車買廣告也是很正常的事情，但是如果是直接把錢給司機那又是另外一回事了。

吳訓孝表示，事情很簡單，買廣告一定會有發票收據金流，有就直接出示就好，如果沒有，是直接把錢給計程車司機，如又有對價關係的話，那很有可能就是涉嫌賄選，呼籲林佳龍辦公室說清楚把金流，把單據交代清楚。

至於記者會有便衣警察部分，吳訓孝認為，其實就是例行性維安，從市長到議員候選人其實許多警察同仁都會到候選人辦公室確定安全性，不必大驚小怪，說清楚計程車的金流和廣告模式才是眼下林佳龍辦公室需要趕快對社會大眾釐清的事情。

新北市長 吳訓孝 侯友宜

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