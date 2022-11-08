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是否辭立委表決心？ 蔡適應：立委職務和選市長沒衝突

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
是否辭立委表決心？民進黨基隆市長候選人蔡適應表示，立委職務和選市長沒有衝突。記者游明煌／翻攝
是否辭立委表決心？民進黨基隆市長候選人蔡適應表示，立委職務和選市長沒有衝突。記者游明煌／翻攝

今年有不少立委參選縣市首長，基隆市現任立委蔡適應參選基隆市長，今天蔡適應被問題是否辭立委表參選決心？蔡適應表示，在現階段過程當中，立委的職務和他參選市長並沒有衝突。

蔡適應今天下午到安樂區車隊掃街，他說，參選市長就是一個決心，如果不是對市長的職務有使命感，他不會來參選市長。但是，他在立委任內的表現，基隆市民都很清楚知道是有目共睹。

蔡適應表示，他認為，在現階段過程當中，立法委員的職務和他參選市長並沒有衝突，立委任內會好好扮演立委的角色，如果當選市長也會好好扮演市長角色。

針對今天上午綠北北基桃共推1200月票，蔡適應說，雙北1280政策並沒有基隆和桃園，基隆很多居民希望納入，2018後，他不只一次在立法院及許多場合爭取納入雙北，是一個首都生活圈的觀念，可以以雙北1280為基礎，擴大首都圈的月票，每月1200元，包括捷運、台鐵、國道客運、基隆與桃園市公車等。

至於9026的問題，蔡適應表示，很多人都知道國民黨和福和關係密切，謝國樑對業者護航太明顯，希望福和趕快上路。但蔡適應說，9026代表基北的通勤，路線，不能減班、不應被改道、要進南港轉運站，他指謝國樑要當市政草包也就算了，不要為業者護航。他請市民不用擔心，9026會維持原有的服務品質。

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