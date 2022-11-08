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民進黨推1200月票納入台鐵 江怡臻：別為救選情呼嚨

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
新北市議員江怡臻。圖／江怡臻提供
新北市議員江怡臻。圖／江怡臻提供

民進黨北北基桃4位市長候選人今宣布將推動每月新台幣1200元的「首都通」交通月票，除雙北捷運與公車外還納入台鐵等。新北市議員江怡臻指出，新北多數民眾依賴台鐵通勤，像是樹林、鶯歌、汐止等地運量相當大，如果民進黨真心要做務必提出相關預算和時程，不要為救北台灣選情呼嚨大家。

江怡臻說，2018年早就呼籲要將台鐵納入1280定期票，但台鐵遲遲以技術問題，不願執行，所幸現在民進黨終於願意聽進建議。民進黨拋出這樣的政見，代表終於看到台鐵通勤族的需求，儘管已經遲了好幾年。

江怡臻指出，民進黨到了選舉，才願意放下身段，重視大眾運輸者的權益，代表民進黨總把政治紅利擺在市民之前，只想把政績算在自己身上，但遲到好過不到，民進黨願意從善如流，推動對市民有利的政見，自己樂見其成。

江怡臻指出，新北市府一直在推動台鐵納入1280，國民黨籍候選人從今年9月陸續提出北北基桃月票的政見，如果執政黨民進黨真心要做，務必提出相關預算和具體時程，不要只為了救北台灣選情而呼嚨大家，選舉結束了就說技術卡關、進度牛步，必須重視樹林、鶯歌廣大通勤族的需求，盡快推出可行方案。

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