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影／柯文哲為北一女樂儀旗隊授旗 讚兩位女將厲害

攝影中心／ 記者侯永全／即時報導
台北市長柯文哲（左二）為北一女樂儀旗隊授旗。記者侯永全／攝影
台北市長柯文哲（左二）為北一女樂儀旗隊授旗。記者侯永全／攝影

北一女樂儀旗隊今年再度獲美國邀請，參加2023帕莎蒂娜玫瑰花車遊行，135名師生將於12月27日前往加州參加睽違18年的花車大遊行，台北市長柯文哲在授旗儀式中致詞說，原來黃珊珊與高虹安也是北一女樂儀旗隊，難怪後來會這麼厲害，引起一陣笑聲。

柯文哲表示，歷經18年後台灣再度獲邀參加美國洛杉磯花車遊行，現場會有數十萬人參加，而數千萬人則透過電視轉播觀看，北一女樂儀旗隊是唯一獲邀參加的台灣隊伍，站上這舞台，讓世界看見台灣。

柯文哲強調，北一女帶著國人的祝福與代表台北市進行城市外交，希望在遊行中能展現台灣的熱情與活力，就如台北市世大運的口號「台灣走出去、世界走進來、讓世界看見台灣」。

在授旗儀式後，原本安排樂儀旗隊表演赴美演出的部分曲目，因天候不佳而取消。蔡英文總統預計於9日上午於總統府接見北一女師生並授旗。

柯文哲期許，北一女樂儀旗隊帶著國人的祝福與代表台北市進行城市外交，並在遊行中能展現台灣的熱情與活力。記者侯永全／攝影
柯文哲期許，北一女樂儀旗隊帶著國人的祝福與代表台北市進行城市外交，並在遊行中能展現台灣的熱情與活力。記者侯永全／攝影
北一女樂儀旗將代表台灣參加睽違18年的美國洛杉磯花車遊行。記者侯永全／攝影
北一女樂儀旗將代表台灣參加睽違18年的美國洛杉磯花車遊行。記者侯永全／攝影

北一女 台北市長 柯文哲

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