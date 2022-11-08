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影／柯文哲為北一女樂儀旗隊授旗 讚兩位女將厲害
北一女樂儀旗隊今年再度獲美國邀請，參加2023帕莎蒂娜玫瑰花車遊行，135名師生將於12月27日前往加州參加睽違18年的花車大遊行，台北市長柯文哲在授旗儀式中致詞說，原來黃珊珊與高虹安也是北一女樂儀旗隊，難怪後來會這麼厲害，引起一陣笑聲。
柯文哲表示，歷經18年後台灣再度獲邀參加美國洛杉磯花車遊行，現場會有數十萬人參加，而數千萬人則透過電視轉播觀看，北一女樂儀旗隊是唯一獲邀參加的台灣隊伍，站上這舞台，讓世界看見台灣。
柯文哲強調，北一女帶著國人的祝福與代表台北市進行城市外交，希望在遊行中能展現台灣的熱情與活力，就如台北市世大運的口號「台灣走出去、世界走進來、讓世界看見台灣」。
在授旗儀式後，原本安排樂儀旗隊表演赴美演出的部分曲目，因天候不佳而取消。蔡英文總統預計於9日上午於總統府接見北一女師生並授旗。
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