「討厭民進黨」看板掛圓環 綠營抗議 雲林選委會不受理
雲林縣虎尾圓環今早赫見一幅「討厭民進黨、擋疫苗護高端」廣告看板，正由吊車吊掛緩緩上升。民進黨雲林縣黨部得知後，認為是不具名黑函惡意攻擊，立即率10多人趕往現場，阻止吊掛業者繼續施作。選委會則認定，雖看板不具名有黑函嫌疑，但現在非競選期間，無法受理。
民進黨雲林縣黨部主委林金忠10點30分趕到虎尾圓環，當場要求吊掛業者立刻停止吊掛看板；黨籍雲林縣長候選人劉建國今在虎尾掃街，也在11點30分帶著競選車隊到現場，要求業者停止吊掛。
劉建國說，希望吊掛黑函的人能夠具名，以示對自己的言論負責；光天化日下吊掛黑函看板，用不具名的方式扭曲、抹黑，相信長期經民主洗禮的雲林人絕對無法認同這種抹黑方式，也會對這種奧步感到唾棄。
林金忠也說，未署名的黑函，多存在一秒鐘，就多對民進黨傷害一秒鐘，選舉是一場民主、理性的活動，希望大家用光明磊落的方式競選，不要用未署名的黑函抹黑。
吊掛業者表示，不知道看板有違法問題，只是工作接受委託，負責將看板吊掛上去而已。
雲林縣虎尾分局表示，廣告看板是私人財務，警方無法介入處理，如果內容有不妥之處，造成他人權益受損，可依法提告。選委會認定，雖看板不具名有黑函嫌疑，但縣長競選活動是選前15天，目前無相關違法問題。
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