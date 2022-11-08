潘忠政再批鄭文燦為藻礁保護區跳票 要選民張大雙眼

藻礁公投推動聯盟昨邀市長及市議員候選人到桃市府前簽署守護藻礁承諾書，要求桃園市長鄭文燦兌現畫設大潭保護區承諾，不過昨桃市府環保局發新聞稿表示，不論保護區畫的再大，充其量也只是紙上公園而已，對此，藻礁公投領銜人潘忠政嚴厲譴責鄭文燦言行不一，籲民眾張亮眼睛，唾棄不願對藻礁負責任的政客和他所屬的政黨。

潘忠政今發新聞稿指出，鄭文燦應兌現曾說的，不管公投過不過，都會畫大潭藻礁保護區支票，不過環保局所發的新聞稿說桃市府已積極保護大潭藻礁，讓他覺得啼笑皆非，市府說明拐彎抹腳，小學生看了都不禁要質疑與感嘆，「你有畫保護區嗎？你沒有啊！你就是跳票啊！」

他說，明明說要畫保護區，任期也快屆滿了，若還沒做到就趕快規畫，給個時程表對主人公民交代，這才符合誠信；反而東拉西扯，狡辯畫保護區不是正辦。這不是打臉自己給人看嗎？

他還指出，2014年鄭文燦出席環團的記者會譴責當時縣府保育藻礁不力，另自行召開記者會強調「保育藻礁，永不妥協！」結果在擔任市長後，縱容中油三接開發破壞大潭藻礁。從這個背信忘義開始，桃市府對於藻礁保育就習於以文不對題、顧左右而言他的方式敷衍民間質問。這次畫設大潭藻礁保護區又跳票，凸顯鄭文燦就是個選前選後兩張臉的不負責任政客。

潘忠政說，在此嚴厲譴責言行不一的鄭文燦，並期待所有簽署守護藻礁承諾書的市長、市議員候選人，如果當選，務請確實執行或監督，促成大潭藻礁保護區早日畫設。最後呼籲選民張亮眼睛，唾棄不願對藻礁負責任的政客和他所屬的政黨。