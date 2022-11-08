蔡總統軍禮迎接 聖克里斯多福總理：隨時在國際挺台

蔡英文總統今天以軍禮歡迎友邦聖克里斯多福及尼維斯總理德魯，德魯在致詞時感謝中華民國台灣政府給予各方面支持，他也說，身為真朋友，聖克里斯多福及尼維斯政府，隨時準備好在國際場合發揮一己之力，提倡與中華民國台灣共享的價值與原則。

蔡總統致詞時表示，非常高興以最隆重的軍禮歡迎德魯率團來台進行國是訪問，她要代表中華民國政府及人民表達最誠摯的歡迎。聖克里斯多福及尼維斯是台灣在加勒比海地區重要盟友，這次德魯就任三個月以來首度出訪邦交國，充分展現對兩國邦誼的重視，兩國建交39年來，無論順境、逆境始終相互扶持，持續在各領域深化合作，有非常豐碩的成果。

蔡總統說，期待透過這次交流，兩國可以針對共同關心的議題深入交換意見，未來有更多合作交流，尤其德魯關心醫療健保議題，相信台灣一定能提供最好的經驗。

德魯隨後致詞時表示，這次是第一次訪問台灣，展現對中華民國台灣邦誼的重視，很榮幸他所屬政黨工黨在今年8月5日大選勝利之後，以總理身分向大家致詞，他與代表團成員都很感謝中華民國台灣政府熱情款待並安排的精彩行程。此次訪問，在各方面意義重大，三十多年來建立的堅實平台將會進一步強化，在既有合作基礎上，能夠推動更多專案；也在強化夥伴關係的關鍵時刻，在面對發展阻礙時，將更有創意的方案納入考量。

德魯表示，自1983年獨立建國以來，兩國在各方面形影不離，留下寶貴遺產，不少國民受惠於台灣提供的獎學金，能在台灣接受高等教育，這些國民也返國建設國家，其他國家或許享有豐沛的天然資源，但該國最大的資源是國民，因此更要努力強化人力資源，感謝中華民國台灣政府與人民大力相助。對於台灣提供的農業、醫衛、公共建設、資通訊及環境保護等協助，也十分感激。

德魯表示，身為真朋友，聖克里斯多福及尼維斯政府，隨時準備好在國際場合發揮一己之影響力，提倡與中華民國台灣共享的價值與原則，中華民國台灣在製造與外銷等優質服務，在全球經濟繁榮上扮演不可或缺角色，台灣也在研擬方案解決疫情及氣候變遷等，在全球層面上，幫助該國達成永續發展目標。

德魯表示，聖克里斯多福及尼維斯政府將持續推動致力強化兩國邦誼，期待此行與政府及民間各界人士見面，探討可能的合作領域，拉近兩國人民，強化雙邊關係。2023年9月，將喜迎獨立建國40周年，也是與中華民國建交40周年，是值得歡慶的里程碑，在歡慶周年的時刻，相信兩國將探討如何以具體方式展現雙方堅實夥伴關係。