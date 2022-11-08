基進要求議長選舉別投郭信良 正國會：郭比本土更本土

台灣基進台南黨部今開記者會，要求民進黨正國會「Taiwan Online」連線成員不該在正副議長選舉時，投票給替投降派站台的郭信良，對此，正國會站出來力挺郭，指郭信良「比本土更本土」，黨中央會有督導小組協調溝通正副議長人人選，基進黨不必拿來當選舉議題炒作。

正國會副秘書長李雅欣指出，基進黨搞錯對象，郭信良可以說是比本土更本土，而且都是跟隨立法院長游錫堃的腳步推動正常國家化，若基進黨的朋友因為太年輕而不了解台南如何從國民黨執政變成民進黨執政的政治過程，他們願意利用時間說明，因為很多時候都是不了解而產生誤會，尤其大家都是有共同本土理念的有志之士，如果被有心人誤導，就會很可惜。

李雅欣說，今年7月20日民進黨中執會已經通過直轄市、縣市議會議長及副議長支持人選產生辦法，其中第4條有針對人選思考部分，希望黨團應兼顧地方發展，造福人民，理性監督的責任，並考量議會運作需要，決議議長、副議長選舉支持的人選。

另外，第5條有規定，就議長、副議長選舉決議支持人選，中央黨部得指派若干人成立督導小組辦理協調作業。李雅欣說，也就是黨中央會有督導小組來協助溝通協調，如何讓議長、副議長的人選可以有利議會運作以及地方發展、市政推動更順利，基進黨的朋友不用把它變成選舉議題來炒作。