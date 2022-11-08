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呂秀蓮：六都沒初選 民進黨遭民意反撲的根源

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
前副總統呂秀蓮上午舉行記者會，提出「台灣拒當第二個烏克蘭」訴求。記者蘇健忠／攝影
前副總統呂秀蓮上午舉行記者會，提出「台灣拒當第二個烏克蘭」訴求。記者蘇健忠／攝影

前副總統呂秀蓮今天接受中廣新聞網「千秋萬事」專訪，被問及如何看待這次選舉，她表示，這次藍綠六都市長候選人沒有初選，完全不讓黨員表示意見，完全欽定，「實在讓我嚇壞了。」她也說，這次選舉摧毀了民主政治，這是民進黨受到民意反撲的根源。

呂秀蓮說，過去政黨對立非常明顯，國民黨50年執政被輪替之後，力量式微，民進黨第二次執政，還掌握立法院多數，雖然當選時喊謙卑，但難免流露執政傲慢。

呂秀蓮說，疫情期間大家戴口罩，民意沒有表達出來，選舉時口罩開始脫下，很多破口開始出現，政策上有很多事情跟民意有距離，現在剩沒幾天就要投票，執政黨非常慌張。但她很遺憾，政黨最大功能是用最完善的方式替選民選出最好的候選人，黨內初選是最好的途徑，但這次藍綠六都市長候選人都完全不讓黨員表示意見，連初選都沒有，完全欽定，「實在讓我嚇壞了。」她表示，這次選舉摧毀了民主政治，這是民進黨受到民意反撲的根源。

呂秀蓮說，過程中出現很多學術詐欺的情況，但她認為私人行為若不是證據充足，不要輕易提出來，最近愈來愈過分，把別人祖宗三代拿出來沒道理，沒有一個人有權利可以選擇自己的父母，去算祖宗三代毫無意義，她很痛恨負面選舉，前幾天台北市長候選人辯論之前，幾乎沒有政見，「所以我懶得理這場選舉了，罵來罵去沒有證據，我很遺憾。」

對於民進黨在桃園喊出「疼惜鄭文燦，票投鄭運鵬」。呂秀蓮說，「說疼愛我就把票投給誰，選民不是你的旗子，我喜歡你，但我不一定要支持，很多人用這種方式，以為四年前投你的人就可以聽你的命令去轉向。」

呂秀蓮說，縣市長選舉等於期中選舉，「人民可能給予警告，但不代表下一個選舉對你不利」，希望民進黨記取教訓，下一個民進黨總統候選人一定要用民主程序產生，不能再用欽定了。這次兩黨引起反感，就是公然違背政黨機制，希望兩黨都記取教訓，用完善機制幫選民挑選最好的人選，本身程序正義非常重要。

民進黨 呂秀蓮

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