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綠推1200首都月票 柯文哲嗆亂開支票：南部穩贏不補助？

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長柯文哲今天出席北一女美國玫瑰花車遊行授旗儀式。記者林麗玉／攝影
台北市長柯文哲今天出席北一女美國玫瑰花車遊行授旗儀式。記者林麗玉／攝影

年底選戰倒數18天，民進黨北北基桃候選人陳時中、林佳龍、蔡適應、鄭運鵬等今天同台，針對首都生活圈推出「1200首都通交通月票」政見，不僅降價、擴大地區，也加碼整合台鐵、國道客運及Ubike等多元運具。對此，台北市長柯文哲不以為然，嗆民進黨亂開支票。

柯文哲今天出席北一女美國玫瑰花車遊行授旗儀式，被問及此事，提出疑問說，很奇怪，如果北部中央要補助，那中部、南部要不要補助？還是他們(民進黨)南部穩贏，不要補助，北部需要爭取選民的支持，所以要補助？

他說，政治還是要務實，當初做雙北1280吃到飽月票時就有算過，停車管理費要撥多少錢來補助公共運輸，「我常常說，這個政治都是亂開支票。」「這個他們要去說明，錢從哪裡來？」

民進黨北部四縣市推出1200首都通交通月票政見，比目前雙北的1280吃到飽更便宜、使用範圍更廣，台北巿長候選人陳時中還說，會透過區域聯合治理的成功模型爭取中央經費，一定能獲協助。

民進黨 吃到飽 柯文哲

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