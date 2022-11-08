影／小黃貼廣告報酬遭剝削？林佳龍告造謠者：要查清楚

網路流傳一段影片，有人拿200元及林佳龍貼紙給計程車司機，表示不用貼也可以拿200元，質疑民進黨新北市長候選人林佳龍賄選。林佳龍今(8)日上午出席在民進黨中央黨部舉行的共同政見記者會，會後回應表示，這是有簽約的合法廣告，對於造謠、抹黑者會提告。

針對林佳龍競選辦公室指出的廣告費用為1500元，影片中計程車司機提到的價格卻是200元及500元，侯友宜選舉辦公室酸，廣告費用被層層剝削，林佳龍卻不知情。對此，林佳龍說，要查清楚，簽訂廣告契約必須依約辦理，至於過程如何，不是我們這一邊要負責的，不過合約白紙黑字，一定要依約辦事，新北大翻新的口號，有些計程車都有依約張貼，另外也有公車，以及其他各種的廣告，完全用一樣的標準辦理。