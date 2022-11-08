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林佳龍堅持要借區運路 侯友宜：安全是重要考量

聯合報／ 記者張睿廷／新北即時報導
新北市長侯友宜今早受訪時表示，場地租借都有相關辦法，安全也是考量之一，市府權責單位會負責與要租借場地的單位說明清楚。記者張睿廷／攝影
新北市長侯友宜今早受訪時表示，場地租借都有相關辦法，安全也是考量之一，市府權責單位會負責與要租借場地的單位說明清楚。記者張睿廷／攝影

新北選前之夜場地事件鬧得沸沸揚揚，民進黨新北市長候選人林佳龍昨日說會對板橋區運路、板橋第一運動場前廣場兩處擇一處，力爭到底。新北市長侯友宜指出，場地租借都有相關辦法，安全也是考量之一，市府權責單位會負責與要租借場地的單位說明清楚。

侯友宜今早前往三重為新北市議員吳訓孝站台時表示，場地有相關的租借辦法，一切按照場地的租借辦法來辦理。其實場地有許多規定，這些相關的單位會針對相關辦法，好好地跟大家說明清楚。

侯友宜指出，其實在場地的租借上，都必須要有很多的面向的思考，還有優先順序及場地安全等，市府會來跟要租借的單位做好說明。

另外，林佳龍競選辦公室還質疑，為何新北市歡樂耶誕城可以舉辦，區運路卻不可以借來辦活動？侯友宜回應，其實很多場地租借，照以往都有些安全考量，這些規定會有負責的單位來跟要要租借的單位報告清楚。當然，安全也是重要的一個部分。

新北市長 侯友宜 林佳龍

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