保護大潭藻礁跳票？潘忠政唾棄鄭文燦：選前選後兩張臉

藻礁公投推動聯盟昨到桃市府前，要求桃園市長鄭文燦兌現畫設大潭藻礁保護區的承諾。事後桃市環保局聲明表示，市長從未明定畫設時間表，也沒說過任內完成。藻礁公投發起人潘忠政今批評，市府說明拐彎抹腳，事實就是跳票，他要嚴厲譴責鄭文燦言行不一，呼籲選民張亮眼睛，唾棄不負責任的政客和政黨。

潘忠政表示，藻礁公投推動聯盟昨天邀請桃園市長及市議員候選人近20人到市府前簽署守護藻礁承諾書，要求鄭文燦兌現去年受訪時提到「不管公投過不過，都會畫設大潭藻礁保護區」的支票。

潘忠政說，昨天現場市府由海管處收下承諾書，事後海管處卻發出「桃園市政府已積極保護大潭藻礁」的新聞稿，令人啼笑皆非。

潘忠政批評，市府說明拐彎抹腳，但實際上就是沒有畫設保護區，「你就是跳票啊」；市府還強調「畫設藻礁保護區，並不是藻礁的護身符」，但畫設藻礁保護區明明是鄭文燦自己說的，如果任期快屆滿還沒做到，至少要給個時程表對市民交代，結果反而東拉西扯，還要狡辯畫保護區不是正辦，「這不是打臉自己給人看嗎？」

潘忠政表示，時間回到2014年8月14日，當時鄭文燦參選首屆桃園市長，出席環團記者會譴責當時縣府保育藻礁不力，還自行召開記者會強調「保育藻礁，永不妥協」，說出「對未來的整個桃園縣沿海地區，我們希望自然的地景也能夠暫時指定為自然保留區。」

潘忠政說，結果鄭文燦擔任市長後，縱容中油三接開發破壞大潭藻礁，「從這個背信忘義開始，桃園市政府對於藻礁保育就習於以文不對題、顧左右而言他的方式敷衍民間質問。這次畫設大潭藻礁保護區又跳票，凸顯鄭文燦就是個選前選後兩張臉的不負責任政客。」