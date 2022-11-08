批「台版KK園區案」總統不聞問 藍委：發15篇文都選舉

日前新北、桃園等地破獲「台版KK園區案」震驚社會，國民黨立法院黨團今舉行記者會表示，詐欺案件創十年新高，犯罪集團化、惡化，質疑政府高層為拼選舉忽略治安。國民黨立委洪孟楷批評，蔡英文總統連續15篇臉書發文都在拼選舉，桃園青埔案破獲後隔天到當地也是助選、未見對案件關切，「到底是當總統還是黨主席？」

國民黨團總召曾銘宗表示，被騙至柬埔寨受害國人都還沒全救回，國內就發生一樣情況，對於國內治安敗壞，國民黨團給予蔡總統、行政院長蘇貞昌最嚴厲譴責；也請政府拿出措施，嚴厲掃蕩不法，若治安惡化未改善，將要求內政部長徐國勇與警政署長黃明昭下台負責。

洪孟楷指出，這次淡水和青埔爆發的人蛇詐騙案件，受害者遍及全台、甚至還有未成年，被害者遭囚禁毆打虐待，有人遭虐死，可能是台灣治安史上最嚴重的集團暴力犯罪案件，而第一線破獲後，背後集團瓦解了嗎？行政院、總統府都不聞問，是否都在想選舉、不顧治安？

洪孟楷指出，蔡英文總統臉書15篇發文，都是為民進黨黨籍候選人助選的選舉文 ，平均3天到4天發文，就是不提桃園和青埔案，更令民眾心寒的是，近日桃園青埔案破獲後，蔡總統隔天就到青埔，不過是為了幫綠營桃園市長候選人站台。

洪孟楷表示，青埔案發地點離當天蔡總統站台只有不到1公里、步行8分鐘路程，但蔡英文總統卻沒有想過要去了解案情、或慰勞第一線員警，連發文關切都沒有，「有沒有這麼冷血？」

國民黨立委謝衣鳳則指出，台灣治安問題嚴重，據統計，106年到110年槍擊案不斷升高，且110年平均每3.65天，就發生一起槍擊案，而詐騙集團犯罪產業化也成常態，去年詐騙2萬4724多件、受害者4萬4674人，詐騙案逐年升高，今年恐創10年來新高。