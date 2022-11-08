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批「台版KK園區案」總統不聞問 藍委：發15篇文都選舉

聯合報／ 記者程遠述／台北即時報導
國民黨立法院黨團今舉行記者會表示，詐欺案件創十年新高，犯罪集團化、惡化，質疑政府高層為拼選舉忽略治安。記者程遠述／攝影
國民黨立法院黨團今舉行記者會表示，詐欺案件創十年新高，犯罪集團化、惡化，質疑政府高層為拼選舉忽略治安。記者程遠述／攝影

日前新北、桃園等地破獲「台版KK園區案」震驚社會，國民黨立法院黨團今舉行記者會表示，詐欺案件創十年新高，犯罪集團化、惡化，質疑政府高層為拼選舉忽略治安。國民黨立委洪孟楷批評，蔡英文總統連續15篇臉書發文都在拼選舉，桃園青埔案破獲後隔天到當地也是助選、未見對案件關切，「到底是當總統還是黨主席？」

國民黨團總召曾銘宗表示，被騙至柬埔寨受害國人都還沒全救回，國內就發生一樣情況，對於國內治安敗壞，國民黨團給予蔡總統、行政院長蘇貞昌最嚴厲譴責；也請政府拿出措施，嚴厲掃蕩不法，若治安惡化未改善，將要求內政部長徐國勇與警政署長黃明昭下台負責。

洪孟楷指出，這次淡水和青埔爆發的人蛇詐騙案件，受害者遍及全台、甚至還有未成年，被害者遭囚禁毆打虐待，有人遭虐死，可能是台灣治安史上最嚴重的集團暴力犯罪案件，而第一線破獲後，背後集團瓦解了嗎？行政院、總統府都不聞問，是否都在想選舉、不顧治安？

洪孟楷指出，蔡英文總統臉書15篇發文，都是為民進黨黨籍候選人助選的選舉文 ，平均3天到4天發文，就是不提桃園和青埔案，更令民眾心寒的是，近日桃園青埔案破獲後，蔡總統隔天就到青埔，不過是為了幫綠營桃園市長候選人站台。

洪孟楷表示，青埔案發地點離當天蔡總統站台只有不到1公里、步行8分鐘路程，但蔡英文總統卻沒有想過要去了解案情、或慰勞第一線員警，連發文關切都沒有，「有沒有這麼冷血？」

國民黨立委謝衣鳳則指出，台灣治安問題嚴重，據統計，106年到110年槍擊案不斷升高，且110年平均每3.65天，就發生一起槍擊案，而詐騙集團犯罪產業化也成常態，去年詐騙2萬4724多件、受害者4萬4674人，詐騙案逐年升高，今年恐創10年來新高。

刑事局副局長邱紹洲及打詐中心執行秘書黃國師今也出席記者會表示，此次案件總統府第一時間關切指示究辦，行政院、內政部、警政署首長也都全程掌握並指揮辦案，警方除持續查辦源頭，也已有打詐行動綱領、和檢調協力下架詐騙廣告、以及執行第五波掃詐、掃黑專案等強力措施，維護治安。

國民黨立委洪孟楷批評，蔡英文總統連續15篇臉書發文都在拼選舉，沒對治安重大案件表達關心。圖／洪孟楷辦公室提供
國民黨立委洪孟楷批評，蔡英文總統連續15篇臉書發文都在拼選舉，沒對治安重大案件表達關心。圖／洪孟楷辦公室提供

詐騙集團 桃園市長 國民黨

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