呂秀蓮：多次選舉是北京幫民進黨助選 這次大家較理性

前副總統呂秀蓮今天接受中廣新聞網「千秋萬事」專訪，被問到民進黨主打「抗中保台」到底更安全還是更危險？她回應，所謂抗中保台、芒果乾，這是蔡英文總統參選第二任時，因香港遭受鎮壓，年輕人感到恐慌，因此對民進黨相對有利，但經過那次之後，她認為北京領導人應該有內部檢討，未來台灣選舉時不要加任何壓力；其實很多次選舉，都是北京幫民進黨助選，這次大家會比較理性，一方面真的快要兵戎相見，大家必須謹言慎行。

呂秀蓮說，過去都會覺得要提高反共意識，反共久了就抗中，這是國民黨時代就養成，台灣人都背著這個歷史包袱，是國共兩黨內戰的延伸。她這個年紀的人，抗中好像很自然，但現在不一樣，她認為兩岸應該不要再有仇恨，應就事論事，當中國對台灣有威嚇時，應該團結抗議，國際上受羞辱，也應該抗議，但人民跟人民之間，其實是遠親跟近鄰的關係，年輕一代不應該有深仇大恨，保台是大家共同的共識跟責任，保台的方式不是抗中。

呂秀蓮也提到，在疫情時，有些官員的言行刺激導致更大威脅，這樣不是辦法。保台要一致，大敵當前時，也不應該過度親中，朝野應該同舟一命保台，但沒有必要三言兩語都在挑戰刺激。

呂秀蓮認為，蔡總統在今年國慶文告用語溫和，提出和平、理性、對等，強調兩岸有責任開啟健康交流。而中國國家主席習近平在日前「二十大」時，對台灣問題著墨不多，都是老話。朝野各界對和平及危機意識，努力不夠，很多年輕人還想維持現狀，這些都需要一些教育。她希望大家要避戰，若能投資一點和平，兩岸敵意螺旋不會增加。

呂秀蓮說，戰爭根本不能解決問題，在烏克蘭戰爭可以看到，一個國家幾乎毀滅掉，在投資和平方面，政府跟民間都投資不夠，大部分的人都反對戰爭，只是少一隻手來推。美國現在採取恫嚇，北京也會相互斟酌，台灣跟中國不應該有冤仇，俄國人本來也沒有要打烏克蘭，但戰爭導致年輕人上戰場，都是少數有權勢的人做決定，大家要記取教訓。

呂秀蓮說，以美國為主的陣容，給予烏克蘭支援，主要目的是消滅俄羅斯勢力，是一場「代理人戰爭」，台灣各方面角度都要思考，不能怪民進黨跟蔡政府，而是台灣地理位置的關係，所有局勢是因為中國的崛起挑戰美國威權，美國離中國太遠，台灣離中國最近，雙方把台灣當作兵家必爭之地，「台灣實在是無辜的。」

呂秀蓮說，非洲諺語有言，「兩隻大象要打架，小動物要趕快跑」。台灣在漩渦裡面變成核心問題，但台灣無辜，台灣應有自主性，跟中國的兩岸關係可以探討。她希望選舉完之後，大家可以進行民間國是會議，形成台灣新共識，九二共識已經是30年前的事情，有新共識才能談判。這一代背負很多歷史包袱，不應該再讓下一代去背。