黃國昌：警政署證實陳檡文胡扯 蘇貞昌還要繼續包庇？

警察大學校長陳檡文遭爆料5年前曾與黑道出入招待所，陳檡文聲稱是為了蒐集情資，前時代力量立委黃國昌今天表示，警政署證實根本沒有陳檡文與角頭老大林秉文接觸「長官事前核准」與「事後提出報告」的資料，難道行政院長蘇貞昌、內政部長徐國勇還要繼續包庇。

黃國昌上午在臉書指出，有關陳檡文與黑道出入豪宅招待所的醜聞，陳檡文先前提出「蒐集情資」的辯解，這根本是在侮辱人民的智商。

黃國昌說明，依據警政署訂定的「警察人員與特定對象接觸交往規定」第5點規定，警察要與特定人士接觸前，必需事前由長官核准，事後提出報告，即使陳檡文當時已經是警務委員，當然也沒有例外。

黃國昌說，結果警政署證實根本沒有陳檡文與林秉文接觸「長官事前核准」與「事後提出報告」的資料，警政署終於承認陳檡文在胡扯，「請問陳檡文：報告呢？」

黃國昌批評，陳檡文的行為不僅嚴重違反警紀，竟然還公然說謊，請問蘇貞昌、徐國勇是否還要繼續包庇陳檡文，如此行徑腐敗的人，是不是還適合擔任警大校長，同時也請法務部廉政署、監察院醒醒，請依法懲處、依法糾彈陳檡文。