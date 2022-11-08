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才下令徹查 網傳與警大校長同桌喝酒照片 徐國勇回應了

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
內政部長徐國勇日前到雲林莿桐為民進黨縣長候選人劉建國、莿桐鄉長候選人廖秋蓉站台，拉抬選情。記者陳苡葳／攝影
內政部長徐國勇日前到雲林莿桐為民進黨縣長候選人劉建國、莿桐鄉長候選人廖秋蓉站台，拉抬選情。記者陳苡葳／攝影

警大校長陳檡文日前遭爆2017年曾出入高級私人招待所，被批評跨越警紀紅線，陳解釋當天赴宴是為「情蒐」，內政部長徐國勇更下令嚴查。而網路近日又瘋傳疑似徐國勇與陳檡文同桌吃飯喝酒照片，其中還有民進黨立委余天與蘇巧慧等。徐國勇表示，照片地點是公開透明場合，呼籲有心人士不應看圖說故事。

徐國勇表示，該照片可能是2016年初，剛擔任不分區立委時，受新北市黨部主委余天邀請參加活動。因日期已久，記憶已然模糊，當天余天還有邀誰他事先根本不知道，當時也沒有拍攝任何照片，但從網路流傳的照片中，可以看出都是新北市的人。

徐國勇表示，照片地點應該在海釣族餐廳，是公開透明場合。獅子會、社團、同鄉會等都在那裡餐敘，是一家平價餐廳，無不可告人之處。他質疑，PO照片的人，既有照片卻故意不寫時間、地點，居心叵測。呼籲有心人士不應看圖說故事，亂做不正當聯結。

徐國勇

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