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台南28歲女3個月不到2次確診 最讓她崩潰的是這一點

吵缺電 游淑慧點破：柯市府不想被罵 台電吃人夠夠

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
國民黨北市議員游淑慧。圖／游淑慧提供
國民黨北市議員游淑慧。圖／游淑慧提供

台北市長選戰倒數18天，缺電問題再成選戰攻防。國民黨內湖南港選區議員游淑慧今天批評，當各方思維只想吵「責任歸屬」，而不是「解決問題」，「 問題就會停滯不前」。游淑慧說，柯市府其實已支持兩個變電所興建，只是自己不想被民眾罵，所以不明說。

至於經濟部今年7月11日直接丟球丟鍋給北市府，發文要求北市府同意先蓋這兩個變電所的「臨時性建築」，這也是用缺電來要脅， 讓變電所變成既成事實，吃人夠夠。

游淑慧說，前陣子，她也看到市府認真準備好變電所「沒蓋」的責任歸屬QA，目的只是要撇清責任。民眾最關心的「安全與必要性」市府卻沒有說明或者評估。

游淑慧今天提到，變電所這樣高度專業、又帶著讓人疑慮的設施，不應只是讓地區民眾和台電去角力，也不應只是聽「台電說」。她當選港湖議員後，每次的變電所地方座談會，都是台電主辦和主導，一個這麼重要的議題，議員幾乎都會到，但市府沒派過局長以上層級的人列席，而列席的市府代表也從未說明「市政府對變電所的評估意見」。

游說，她曾建議北市府「自組電力評估小組」，不再只聽台電的一面之詞，由自組電力專家小組來評估，台電目前在台北市的電網配置合理性、兩個變電所的必要性、電力設施穩定性，及未來台北市十年的能源需求和來源評估。「這麼重要的事，不要只當作選舉攻防的議題，不思解決方法、只求殺球得分。」

游淑慧說，東區發展限電問題，或內湖南港的松湖和玉成變電所計畫，本是專業與安心問題，怎麼也變口水戰呢？這兩個變電所到底需不需要蓋？有沒有機會換地點 ？怎麼蓋才安全？這八年來台北市政府應該要有態度和政策。台電和市民之間，應該還有個市府把關。

台北市長 台電 游淑慧

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