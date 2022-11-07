故宮曝光瓷器「命案現場」關鍵影片 立委質疑沒有SOP

故宮損毀三件文物引發爭議，立法院教育及文化委員會昨為此赴故宮考察庫房典藏與修復情況，經過爭取，故宮同意在多媒體室放映三件文物毀損當下的關鍵影片與影像。立委質疑故宮沒有建立文物損毀的標準流程SOP，如影像取證的方式就有差別。吳密察表示故宮針對損毀文物「只有法規」，立委鄭正鈐補充：「就是沒有標準流程。」吳密察則表示他的態度清楚，「一切透明、一切公開」。開放庫房參觀就是公開透明的起點。

此次引起軒然大波的三件故宮文物，依照調查報告，「明弘治款嬌黃綠彩雙龍小碗」、「清康熙款暗龍白裏小黃瓷碗」是整理過程中發現破損，破裂原因包括恐因關上鐵箱時，因人為施力按壓或空間縮減導致文物碰撞，或是之前就有肉眼無法看見的暗傷或裂璺。另一件「清乾隆青花花卉盤」則是被認為是人為損毀。

「明弘治款嬌黃綠彩雙龍小碗」影片中，可以清楚看到工作人員提件時發現文物破損，立刻拿起相機拍照存證紀錄。第二件文物「清康熙款暗龍白裏小黃瓷碗」則改採密集截圖留證，是三件文物中唯一一件沒有影片紀錄的。第三件文物「清乾隆青花花卉盤」，影片可明顯看到工作人員翻動藍布盒時瓷器滑落，工作人員立刻用身體擋住其中一個，另一個掉落。

多位立委質疑，三件文物損毀後的流程明顯不同，如第一、三件文物可以調到「一鏡到底」的監視器完整影片，第二件文物卻只能拿到密集截圖？故宮登錄保存處解釋，這是取證採線上下載影片，但第一件文物下載時間過長，因此第二件改採密集截圖的方式留證而非影像。

吳密察表示，故宮持拿文物的人員都很老練、作業流程是一代代流傳，「沒想到會發生這樣的事情」。但他的原則就是「發生問題就必須查、確認有人為疏失就必須懲處，環境若有缺失就要改。」

立委吳怡玎質疑遭打破的瓷器已「貍貓換太子」，要求故宮登錄保存處用科學儀器檢驗是否遭掉包。登保處回應，對於瓷器的年代鑑定，不是科學儀器便可完成。但故宮文物經歷三次大盤點，均有詳細註記，專家可從註記檢驗是否遭掉包。吳密察表示，故宮將公布文物盤點與修護的完整紀錄。