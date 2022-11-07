蔡英文呼籲支持18歲公民權 讓年輕世代決定國家未來
今年九合一選舉將合併複決「18歲公民權」修憲案，蔡英文總統今天透過臉書分享台灣青年民主協會影片，呼籲大家支持18歲公民權。她表示，「請大家一起投下同意票，請讓我們一起同意，年輕世代可以決定國家的未來，也一起同意，心愛的台灣可以更好更進步。」
蔡總統說，有人18歲的時候，就開始打工；也有人18歲時，考了駕照開始壯遊，很多人的18歲，都可能做了影響未來的關鍵決定。每個人的18歲經歷，可能都不一樣，「但一樣的是，我們要開始為自己負責任。」
蔡總統說，18歲成年應該是一種祝福，而不是限制，「我們可以充滿志氣、充滿冒險的精神，為自己負責任做決定，當然也應該可以行使自己的權益。我們要讓18公民權過關，不只是為了接軌國際，每一次台灣面對挑戰，年輕朋友都是推動國家更進步的關鍵力量，我深深相信，台灣要更好，就需要年輕朋友的參與。」
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