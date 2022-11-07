陳時中提牽手風波講到哽咽 他：辯論表現太好 對手怕了

國民黨北市議員徐巧芯昨晚臉書貼出民進黨候選人陳時中在餐廳「喆園」照片，影射陳時中伸出「鹹豬手」與已婚的北市聯醫松德院區副院長李雅玲牽手摟肩。陳時中今晚在中山區植福宮開講時先是哽咽了一下，台下的支持者紛紛高喊加油，之後說，「看來我辯論會表現太好，所以國民黨怕了、要出奧步」。

陳時中說，很多人跟他說辛苦了，有得到一點暖流和安慰，但也有人看到他就嗆說害死這麼多人還敢來選舉，讓他心很痛。陳時中講著講著似乎有點哽咽，台下的人馬上高喊加油，陳時中馬上恢復說，為何要從政，就是為了所愛的地方多做點事情。

陳時中表示，為何大家一選舉就性情大便，很多人傳訊息要他別生氣，笑說「人在做、天在看」，老天會保佑好人，大家要互相鼓勵。

陳時中表示，選戰一路走來很多人給他牽手、加油，這都很正常。談到昨天的事件，陳時中說，照片中那是一個朋友的聚會，是公開場合；陳說，選舉的時候，個人的信念就是看到啥就講啥，暴露了自己內心的信念，選舉其實不需要這樣，「不要自己看到選情不爽，就想讓大家都不爽」，暗諷國民黨北市議員徐巧芯。

「我判斷，上周六辯論會，我表現太好了」陳時中說，表現太好了，好到他們（國民黨）會怕，所以要出奧步了，但大家心要定下來，謠言止於智者。