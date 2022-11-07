聖克里斯多福總理德魯訪台 蔡總統明天設國宴接待

我國拉丁美洲及加勒比海友邦聖克里斯多福及尼維斯聯邦總理德魯（Terrance Drew）應我國政府邀請，率團於今天抵達台灣，展開為期4天的國是訪問行程，總統府發言人張惇涵表示，蔡英文總統代表我國政府及人民，誠摯歡迎德魯率團訪問台灣。

張惇涵表示，蔡總統將在明天上午，以隆重軍禮迎接訪團，並就兩國共同關切領域之議題，進行會晤深入交換意見。同日午間，蔡總統也將於總統府設國宴款待訪問團。

張惇涵說明，此行為德魯在今年8月就任後首度訪台，訪團成員另包括外交部長道格拉斯（Denzil Douglas）、尼維斯島行政首長布蘭特利（Mark Brantley）、環境部長柯拉克（Joyelle Clarke）、青年暨兩性事務及社會發展部副部長菲莉普（Isalean Phillip）等，多位重要內閣閣員及地方首長。

張惇涵表示，我國與聖克里斯多福及尼維斯聯邦建交39年來，長期在農業、醫療衛生、再生能源、資通訊等領域有密切的合作交流。德魯近年來更多次在聯合國大會等重要國際場合，為台灣參與國際組織發聲，大力支持台灣的國際參與；兩國合作深厚且邦誼堅實。

張惇涵表示，聖克里斯多福及尼維斯聯邦是我國在拉丁美洲及加勒比海區域的重要友邦，期盼透過此次德魯率團來訪，推進兩國合作歷久彌新，促進兩國邦誼歷久彌堅，零時差、零距離地為全球民主韌性與繁榮發展貢獻力量。