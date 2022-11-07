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路透：台灣宣布首筆在立陶宛投資 金額1.12億

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
我國和立陶宛國旗今年1月在台灣駐立陶宛維爾紐斯代表處飄揚。路透
我國和立陶宛國旗今年1月在台灣駐立陶宛維爾紐斯代表處飄揚。路透

路透報導，台灣駐立陶宛維爾紐斯代表處首長7日表示，台灣的國家發展基金將對立陶宛科技公司Litilit投資350萬歐元（約台幣1億1200萬元）。這是台灣宣布的第一筆在立陶宛投資。Litilit是一間飛秒雷射源廠商。

路透指出，台灣宣布，今年內或明年初還會宣布兩項針對立陶宛的投資，總金額達1000萬歐元（約台幣3億2000萬元）。

路透還說，台灣針對Litilit的投資是台灣2億美元（約台幣64億元）「中東歐投資基金」（Central and Eastern Europe Investment Fund）的第一筆投資。立陶宛去年允許台灣以「台灣」名義在立國開設代表處後，台灣設立了這項基金。這筆基金主要投資對象是立陶宛、斯洛伐克和捷克。

大陸已降級與立陶宛的外交關係，並施壓跨國企業與立陶宛斷絕關係。

立陶宛 台幣 斯洛伐克

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