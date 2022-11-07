路透：台灣宣布首筆在立陶宛投資 金額1.12億

台北市長選舉辯論結束，除了剖析候選人各自表現，主辦單位之一的三立電視代表媒體提問的抗中保台，及是否續辦雙城論題，明顯做球給民進黨候選人陳時中，也是媒體報導熱點之一，輿論多認為陳時中在這題未得分，反被國民黨候選人蔣萬安、無黨籍候選人黃珊珊成功反殺。不過，民進黨派系人士說，就整個台北市長選舉三腳督的大戰略下，陳時中未必全然失分。

2022-11-07 18:00