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紙風車電話遭打爆轟「綠色打手」 執行長哽咽：別再騷擾了

聯合報／ 記者趙宥寧／台北即時報導
紙風車雙執行長任建誠（左）與張敏宜（右）下午召開記者會，呼籲不理性的民眾不要再打電話來騷擾紙風車。記者蘇健忠／攝影
紙風車雙執行長任建誠（左）與張敏宜（右）下午召開記者會，呼籲不理性的民眾不要再打電話來騷擾紙風車。記者蘇健忠／攝影

國民黨台北市議員徐巧芯日前ＰＯ照片，指控民進黨台北市候選人陳時中摟腰已婚女性友人，引起社會討論。紙風車執行長張敏宜當晚也前往臉書留言，表態該場合是紙風車餐敘，批評徐巧芯是「不實影射」，沒想到紙風車一早卻接獲多通不理性電話，張敏宜今天下午偕同另一位執行長任建誠召開記者會，還原當天餐會現場，並呼籲部分政黨支持者保持理性，過程中張敏宜也因心疼同事，忍不住哽咽。

張敏宜表示，紙風車態度一向都是沒有黨派問題，包含演出、觀眾，小朋友都沒有黨派問題，邀請單位不管是藍綠、時力、民眾黨，這部分完全沒有分黨派，但這麼多年來，每次選舉都會遇到這問題。她也哽咽表示，辦公室今天接到太多電話，以不理性的言語騷擾辦公室同仁，也呼籲各界「不要再騷擾我們同事了」。

任建誠表示，每逢選舉，有心人事的政治操作、各種影射與抹黑，嚴重傷害紙風車與這些來自藍綠陣營的朋友長期以來對孩子的付出。

任建誠也還原餐會現場，他說，當天是企業長輩邀請的餐會，丁金聰醫師跟李雅玲醫師也是受邀名單，陳時中是晚間九點多到現場，如同一般餐會結束就離開，離開時的照片就是陳時中候選人與兩位醫師陪同離開的畫面，「請不要再捕風捉影、看圖說故事」。他也說，徐議員可能有選舉或不同考慮，但真的會傷害到很多無辜的人，讓無辜的人受到傷害，這真的非常不道德。

現場媒體也追問張敏宜，事件發生後有無和當事人李雅玲聯繫？張敏宜表示，自己不能代表李醫師講話，但他們本來就是舊識，走出來講一下話，對他們來講也非常單純，真的不需要過多臆測。張敏宜當下反應看到照片就馬上打給李醫師，她當下也滿驚慌，對她來講是很受傷的，因為只是很單純的，不是在密閉空間，沒有拍到全程，只挑一個當下，看圖說話會令人很受傷。

任建誠也說，可以想像丁醫師、李醫師兩位昨天多痛苦，一早到辦公室，一群人打電話來辦公室也不說明原因，直接在電話中說「你們每次選舉都是在幫綠營造勢，就是綠色打手」，也不給年輕人回應機會，就把電話掛斷。他說，我們不捨接到電話的年輕人，為什麼要被人罵與無端指責，這非常不公平，呼籲徐議員這樣的動作會讓無辜的人捲入政治與批評，他也語重心長地說，「拜託停止吧！」

2022大選 台北市長 陳時中 徐巧芯 紙風車

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