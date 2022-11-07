綠委諷民眾黨：國家機器不是外送 不會知道委員吃什麼

台灣民眾黨新竹市長候選人高虹安涉嫌詐領助理費，民進黨立委林俊憲今天表示，相關事證的詳細程度令人驚訝，稍微有點常識的人都知道，這些資料一定是由內部人員提供，民眾黨還硬要扯到民進黨，「國家機器不是外送平台，不會知道委員早午晚餐吃什麼」。

國民黨新竹市長候選人林耕仁日前指控，高虹安聘雇男友擔任立法院公費助理，並且涉嫌詐領助理費，民進黨立法院黨團昨天發布聲明指出，林耕仁、高虹安的任何助理都沒有能力取得相關資料，直言這是「台灣民主政治史上最大的醜聞和危機」。

林俊憲晚間在臉書表示，林耕仁在今天早上再次舉行記者會，提出更多事證，其細節程度令人訝異，包括買了什麼東西、品項全部都列得一清二楚，「連委員的早午晚餐都寫出來」。

林俊憲認為，稍微有點常識的人都知道，這些資料一定是由內部人員提供，民眾黨的聲明還硬要扯到民進黨與國家機器，「這就實在很難看了」。

林俊憲說明，林耕仁拿出的資料跟公務部門完全無關，那是高虹安辦公室自己私人的帳戶與帳目，立法院只管把呈報上來的薪水和加班費匯給助理，後續作為沒有一個公部門有權過問，「難道國家機器控制了助理們的腦袋讓他們匯錢進去嗎？這是我唯一想到國家機器能介入的方法了」。

林俊憲指出，民眾黨在整篇聲明當中，連爆料者林耕仁、國民黨3個字都不敢提到，僅有用「假借在野黨之手」帶過，把國民黨講得好像民進黨能使喚的小弟一樣，可見「國民黨」3個字已經成為民眾黨的佛地魔，深怕講一次就少一點支持度。

林俊憲說，這整起事件本來完全沒有民進黨的角色，但是民眾黨的朋友們這麼「熱烈邀請」，不出來反駁都不行。

林俊憲強調，國家機器不是外送平台，不會知道立委的三餐吃什麼，而國家機器也不是腦波控制器，沒辦法掌握立委辦公室的匯款行為，「我知道你們不敢直呼國民黨的名諱，但也不要亂扯到民進黨身上，冤有頭債有主，這個鍋我們不背！」