【重磅快評】種樹百里國賠當施恩 放毒解毒都是蘇貞昌

由行政院長蘇貞昌一手主導的屏鵝公路「種樹百里」工程，這幾個月來不僅變成塞車百里，更導致車損、車禍不斷，就在蘇貞昌6日南下屏東視察及輔選前夕，公路總局三工處宣布，民眾車損者可聲請國賠，三工處將邀請學者專家組國賠小組審議。問題是，為何只有車損能夠聲請國賠？更嚴重的車禍為何不在其中？更重要的是，國賠審議到核定的流程漫長，蘇貞昌不僅做半套且根是在糊弄人，完全只是為民怨「洩壓」的話術。

如果說疫苗政策是台北選情的仇恨值來源，種樹百里可說是這一次屏東選情的最大仇恨值，始作俑者就是老縣長蘇貞昌，這項事先沒有經過評估、且採取全路段施工限期半年完工的工程，讓屏鵝公路成為大型工區。這幾個月來，屏南地區的民眾飽受折磨，恆春半島的居民及遊客，不但飽受天天塞車之苦，更是帶來生命財產的危害。

且隨著工程一路北上，進入人口稠密的屏東市區，交通打結不說，更已發生多起挖斷管線意外，導致停水停電，可說工程做到哪、災難就到哪。由於民怨高漲，讓向來是民進黨優勢選區的屏東縣，近來選情也受到波動，被認為已成是民進黨屏東選情的破口。至於屏南出身的民進黨立委莊瑞雄在哪裡？他忙著幫台北市長候選人陳時中抬轎，也沒見他幫過鄉親發聲。

但最可議的還是蘇貞昌，這項工程明明是他一手主導，他卻躲在施工單位的背後，這幾個月他雖然多次前往屏東視察、輔選，但始終沒踏入種樹百里工程的重災區枋寮到恆春沿線。即使6日他到屏東主持農產品加工包裝廠動土典禮及為民進黨屏東縣長候選人周春米輔選，最南也是在潮州、東港等屏北地區，避開民怨最高的屏南恆春半島。而且在東港舉行的政績說明會，蘇細數近年對屏東農漁業的重大建設，但對他一手指示、主導的種樹百里工程竟隻字未提。

三工處5日更宣布，因為屏鵝公路種樹百里施工車損的民眾可聲請國賠。問題是，這次受到損傷的可不光是車輛，還包括人命，不少騎士因為工程所造成的爛路摔車受傷，內埔有車輛疑似輾到為了施工應急的鋼板，導致4部轎車翻覆、追撞，車城也有老翁因為工程施作路燈沒亮，夜間過馬路遭車輛撞擊，當場死亡。這些因為工程而傷亡的人命，可不可以聲請國賠？

更重要的是，國賠成立要件非常嚴苛，包括要證明車損與工程施作有明確的因果關係，舉證就是一大考驗，更遑論審議曠日廢時。這些細節三工處都沒有說清楚，只想搬出「國賠」話術來糊弄民眾，也難怪地方對此並不領情，更被批評是汙辱人，騙完神明繼續騙人民嗎？

就算最後國賠成立了，但這些塞車、爛路以及人命死傷成本，原都是可避免的，這些只因蘇貞昌求速成限期完工所導致的人禍與惡果，最後卻要用政府經費，也就是你我的納稅錢來幫他擦屁股，還擺出一副施恩的模樣。像極了蘇貞昌自己以前最愛舉白蛇傳橋段為例，要民眾不必感謝國民黨解嚴一樣，故事中的白蛇白素貞為了讓許仙賣藥賺錢，晚上去全城放毒，兩夫妻晚上邊算銀票、邊竊笑，「放毒的是我們，解毒的也是我們，還要感謝我們，拿銀票給我們賺」。

話說回來，既然都到了屏東，蘇貞昌怎麼不試試在沒有交管的情況下，親自走一趟屏鵝公路到恆春，感受一下自己惡政引發的民怨洗禮？