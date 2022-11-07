快訊

家樂福警報大響！他偷9件商品被逮 警到場發現竟是自己人

呼和浩特的悲鳴：墜樓母親與中國防疫的「焊死封控」

故宮首公開「案發現場」關鍵影片 瓷器從盒中滑落畫面曝光

食藥署竟成捉刀人 國民黨促公布審查紀錄

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
國民黨總召曾銘宗7日於記者會表示，高端疫苗的保護效益報告補件，竟是由疾管署當槍手代寫完成，痛斥是「國際級醜聞」。（國民黨團提供）
國民黨總召曾銘宗7日於記者會表示，高端疫苗的保護效益報告補件，竟是由疾管署當槍手代寫完成，痛斥是「國際級醜聞」。（國民黨團提供）

蔡政府護航高端到目無法紀的地步？疾管署竟用公共衛生名義，幫忙高端寫報告！國民黨總召曾銘宗7日於記者會表示，高端疫苗的保護效益報告補件，竟是由疾管署代當槍手代寫完成，痛斥是「國際級醜聞」。立委費鴻泰亦呼籲，政府應立即公布14位審查委員名單、會議紀錄和錄影影像。

疾管署成藥廠槍手

指揮中心發言人莊人祥日前承認，高端具有9成保護力的報告，是疾管署自己分析的。曾銘宗指出，衛福部去年7月19日核准高端EUA，附加條件是每月都要提供安全性監測報告，並於一年內需檢送國內外執行疫苗保護效益報告。他強調，該提出報告的是高端，而非疾管署，顯然高端已違反當時的附加條件。

「蔡政府無法無天、目無法紀，竟護航高端到如此程度，根本是國際級醜聞，」曾銘宗痛斥，國民黨團會繼續追究相關行政官員的相關責任，並呼籲衛福部「依法撤銷高端EUA，並追償相關購買疫苗40.3億元公帑」。

此外，國民黨立委謝衣鳯指出，《特定藥品專案核准製造及輸入辦法》第3條，原本只限藥廠能提出EUA申請，結果在7月27日修正增訂疾管署也可申請。她質疑，衛福部突然修訂該辦法，讓疾管署以公衛名義，蒐集所有施打疫苗民眾的資訊，做出疫苗保護效益報告，根本「一開始就計畫要幫高端補考」。

應公布所有審查紀錄

費鴻泰表示，他諮詢了包括前衛生署長楊志良等多位醫界專家學者，其中不乏曾在美國CDC、FDA，或是藥廠等機關工作過的人士，但他們都「從未聽聞」疾管署會幫民間藥廠做人體保護效力數據的事情。

他強烈要求衛福部，立即公布14位審查委員名單、審查會議會議紀錄和錄影影像。費鴻泰說，倘若衛福部不願提供，就坐實了政府在幫高端舞弊事實，蔡政府前替國安局長陳明通、後幫林智堅洗學歷，現在又出現疾管署替高端寫考卷的狀況，令人痛心。

【更多精采內容，詳見

高端疫苗 衛福部 費鴻泰

延伸閱讀

影／批高端疫苗保護力報告 國民黨質疑衛福部圖利

藍黨團：高端違反EUA附加條件 請政府追討買疫苗40億元

央行12月再升息？ 楊金龍：不一定要跟進美國

誰賣確診快篩盤？檢調抓到了 金管會：已賣出了一些

相關新聞

【重磅快評】種樹百里國賠當施恩 放毒解毒都是蘇貞昌

由行政院長蘇貞昌一手主導的屏鵝公路「種樹百里」工程，這幾個月來不僅變成塞車百里，更導致車損、車禍不斷，就在蘇貞昌6日南下...

鄭運鵬挨批搞數位威權 綠反批張善政：謊話說多變神棍

國民黨桃園市長候選人張善政今天開記者會，批民進黨對手鄭運鵬推數位中介法「搞數位威權」，也批桃市府數位服務品質進步空間大。...

民進黨推出「選前投票指南」首集曝江聰淵為何勝林姿妙

選戰倒數，民進黨今天推出新節目「選前投票指南」，由發言人謝佩芬、黃彩玲、謝子涵為民眾「選前總複習」。民進黨指出，今年選戰...

市長辯論三立提抗中保台 陳時中被反殺？ 綠營人士：未必失分

台北市長選舉辯論結束，除了剖析候選人各自表現，主辦單位之一的三立電視代表媒體提問的抗中保台，及是否續辦雙城論題，明顯做球給民進黨候選人陳時中，也是媒體報導熱點之一，輿論多認為陳時中在這題未得分，反被國民黨候選人蔣萬安、無黨籍候選人黃珊珊成功反殺。不過，民進黨派系人士說，就整個台北市長選舉三腳督的大戰略下，陳時中未必全然失分。

食藥署竟成捉刀人 國民黨促公布審查紀錄

蔡政府護航高端到目無法紀的地步？疾管署竟用公共衛生名義，幫忙高端寫報告！國民黨總召曾銘宗7日於記者會表示，高端疫苗的保護效益報告補件，竟是由疾管署代當槍手代寫完成，痛斥是「國際級醜聞」。立委費鴻泰亦呼籲，政府應立即公布14位審查委員名單、會議紀錄和錄影影像。

決戰百里侯／審預算花蓮議長槓縣長 Kolas見縫插針 反傅後座力不容小覷

花蓮縣府明年度編列的6000多萬元宗教預算，近日在議會審議時引起風波，議長張峻不滿縣府動員，明為關切暗則施壓，當場拍桌敲槌拒審，這一槌，不只捍衛議會合理審議預算尊嚴，背後隱藏的是張與傅派長期不和的政治氛圍，選前關鍵時刻，縣府必須好好接招，否則黨內反對派分裂，將直接衝擊縣長選情。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。