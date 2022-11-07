食藥署竟成捉刀人 國民黨促公布審查紀錄

蔡政府護航高端到目無法紀的地步？疾管署竟用公共衛生名義，幫忙高端寫報告！國民黨總召曾銘宗7日於記者會表示，高端疫苗的保護效益報告補件，竟是由疾管署代當槍手代寫完成，痛斥是「國際級醜聞」。立委費鴻泰亦呼籲，政府應立即公布14位審查委員名單、會議紀錄和錄影影像。

疾管署成藥廠槍手

指揮中心發言人莊人祥日前承認，高端具有9成保護力的報告，是疾管署自己分析的。曾銘宗指出，衛福部去年7月19日核准高端EUA，附加條件是每月都要提供安全性監測報告，並於一年內需檢送國內外執行疫苗保護效益報告。他強調，該提出報告的是高端，而非疾管署，顯然高端已違反當時的附加條件。

「蔡政府無法無天、目無法紀，竟護航高端到如此程度，根本是國際級醜聞，」曾銘宗痛斥，國民黨團會繼續追究相關行政官員的相關責任，並呼籲衛福部「依法撤銷高端EUA，並追償相關購買疫苗40.3億元公帑」。

此外，國民黨立委謝衣鳯指出，《特定藥品專案核准製造及輸入辦法》第3條，原本只限藥廠能提出EUA申請，結果在7月27日修正增訂疾管署也可申請。她質疑，衛福部突然修訂該辦法，讓疾管署以公衛名義，蒐集所有施打疫苗民眾的資訊，做出疫苗保護效益報告，根本「一開始就計畫要幫高端補考」。

應公布所有審查紀錄

費鴻泰表示，他諮詢了包括前衛生署長楊志良等多位醫界專家學者，其中不乏曾在美國CDC、FDA，或是藥廠等機關工作過的人士，但他們都「從未聽聞」疾管署會幫民間藥廠做人體保護效力數據的事情。

他強烈要求衛福部，立即公布14位審查委員名單、審查會議會議紀錄和錄影影像。費鴻泰說，倘若衛福部不願提供，就坐實了政府在幫高端舞弊事實，蔡政府前替國安局長陳明通、後幫林智堅洗學歷，現在又出現疾管署替高端寫考卷的狀況，令人痛心。

【更多精采內容，詳見 】