故宮打破三件國寶 監察院：已有委員申請調查

國民黨立委陳以前日前爆料故宮在兩年內打破三件國寶，他今天在司法及法制委員會質詢時指出，這件事凸顯很多問題，例如第一件國寶破掉是在去年2月，調查非常延宕，2月3日事發，9日才交政風室，才開始調閱資料，到了3個月之後，才要求相關單位發動調查，人員約談長達半年之後才進行，故宮院長吳密察說第一時間跟行政院長蘇貞昌報告，但搞到半年後才處理，到了第二、第三件國寶打破，內部知情不敢報，因此才有人向他檢舉。

陳以信說，近年吳密察大動作調整，包括故宮內部處室大量整併，用的都不是專業人員，用意識型態處理事情，還主張願將故宮降成三級單位，發生這些問題，是否有制度上的原因，監察院為什麼沒有申請調查這個案子？

監察院秘書長朱富美表示，這個案子已有三位委員申請自動調查，在11月3日，是否發布新聞有不同考量。陳以信說，若已經有三位監委申請自動調查，是好事，希望能調查出結果。

陳以信也說，對於監察院自己內部自律問題，包括各種會議出席率等，也希望監察院發揮功能，透明公開。朱富美說，監察院長陳菊跟全體委員對委員自律有很大自覺，今年七月舉行共識營，就彈劾案件審查，達成共識，未來迴避請假必須自動公布，雖然法律沒有要求，但大家有共識必須公布，審查報告在網路上就可以看得到。