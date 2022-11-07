快訊

直播／跌破2萬例！今增本土確診16538例、境外23例 34人死亡

電話灌爆紙風車執行長哽咽籲停止人身攻擊 徐巧芯：未提及陳時中以外的人

「沒有鹹豬手問題」 陳時中反諷：藍營有些議員選舉困難需要蹭熱度

故宮打破三件國寶 監察院：已有委員申請調查

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導

國民黨立委陳以前日前爆料故宮在兩年內打破三件國寶，他今天在司法及法制委員會質詢時指出，這件事凸顯很多問題，例如第一件國寶破掉是在去年2月，調查非常延宕，2月3日事發，9日才交政風室，才開始調閱資料，到了3個月之後，才要求相關單位發動調查，人員約談長達半年之後才進行，故宮院長吳密察說第一時間跟行政院長蘇貞昌報告，但搞到半年後才處理，到了第二、第三件國寶打破，內部知情不敢報，因此才有人向他檢舉。

陳以信說，近年吳密察大動作調整，包括故宮內部處室大量整併，用的都不是專業人員，用意識型態處理事情，還主張願將故宮降成三級單位，發生這些問題，是否有制度上的原因，監察院為什麼沒有申請調查這個案子？

監察院秘書長朱富美表示，這個案子已有三位委員申請自動調查，在11月3日，是否發布新聞有不同考量。陳以信說，若已經有三位監委申請自動調查，是好事，希望能調查出結果。

陳以信也說，對於監察院自己內部自律問題，包括各種會議出席率等，也希望監察院發揮功能，透明公開。朱富美說，監察院長陳菊跟全體委員對委員自律有很大自覺，今年七月舉行共識營，就彈劾案件審查，達成共識，未來迴避請假必須自動公布，雖然法律沒有要求，但大家有共識必須公布，審查報告在網路上就可以看得到。

監察院 故宮 陳以信

延伸閱讀

藍委批疾管署幫高端做報告涉圖利 監察院：調查中

故宮文物破損案 監察院：已有監委申請調查

故宮去年文物毀損 陳以信要求公開政風室6小時錄音

故宮珍藏3文物遭毀損！「清 乾隆 青花花卉盤」慘碎成7片

相關新聞

故宮打破三件國寶 監察院：已有委員申請調查

國民黨立委陳以前日前爆料故宮在兩年內打破三件國寶，他今天在司法及法制委員會質詢時指出，這件事凸顯很多問題，例如第一件國寶...

綠否認防疫亂象 藍：1萬多人犧牲是忘記還是害怕想起？

九合一地方選舉倒數三周，國民黨將推「防疫亂象」宣傳片催票，民進黨中央否認有防疫亂象，反指國民黨才是台灣最大亂象。國民黨副...

英國際貿易副大臣訪台 聚焦談貿易障礙、能源合作

英國國際貿易副大臣韓斯（Greg Hands）將於今（7日）起訪問台灣，期間將與蔡總統會面，也將經濟部政次陳正祺共同主持...

六都攻防戰／陳其邁、柯志恩出招搶攻女性票 學者籲莫淪加碼循環

拚連任的高雄市長陳其邁預計10日起請假全心投入選戰，他昨天一口氣成立4個行政區後援會，共38個行政區後援會拼圖達陣。另外新住民及婦女後援會昨天也成軍，陳其邁大秀東南亞語搏感情；國民黨市長候選人柯志恩透露，婦女政策近日對外公布，身為女性、妻子與媽媽，一定端出讓人耳目一新政見。

影／曹興誠：說陳時中謀財害命是傷天害理

聯電創辦人曹興誠今天舉行「為阿中部長說幾句公道話」記者會，針對陳時中屢次被攻擊的防疫議題，曹興誠表示，根據調查，從疫情爆...

藍委批疾管署幫高端做報告涉圖利 監察院：調查中

衛福部食藥署3日宣布高端疫苗對新冠肺炎具有保護效益，指揮中心在4日搬出數據，表示高端疫苗對於保護中重症、死亡的效益高達9...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。