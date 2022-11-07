綠否認防疫亂象 藍：1萬多人犧牲是忘記還是害怕想起？

九合一地方選舉倒數三周，國民黨將推「防疫亂象」宣傳片催票，民進黨中央否認有防疫亂象，反指國民黨才是台灣最大亂象。國民黨副發言人楊智伃今質疑，民進黨是活在平行宇宙嗎？因民進黨政府防疫不利，造成超過13000位台灣人民無辜犧牲，難道民進黨還要對自己的無能自吹自擂？

楊智伃表示，國民黨推出之網路廣告影片是為人民發聲、呈現最真實的情況。台灣人民不健忘，永遠記得當初誰雙標擋疫苗、誰隱匿3+11會議紀錄、誰讓全民吹風日曬排隊搶口罩跟快篩、誰無視科學標準和國際規範，只為特定廠商的利益讓全民當白老鼠。

楊智伃指出，民進黨台北市長候選人陳時中為個人前途而怠忽職守，踏著13000條人命執意參選，不為疫情逝去的人命負責；桃園市長候選人鄭運鵬更被抓包在自主管理期間不顧疫情跑攤參加大型活動。更不要提自疫情爆發以來民進黨政府造成的口罩之亂、快篩之亂、疫苗之亂，難道這些不是最真實的亂象？民進黨是忘記了，還是害怕想起來？

楊智伃強調，國民黨為人民拚好日子，持續在各地奮鬥，為人民監督、為人民發聲。民進黨高高在上、自我感覺良好、不知民間疾苦，不願面對自己的錯誤，人民都無法再忍受！1126全民會用選票告訴民進黨，大家需要好好做事的政府、好好為人民拚好日子的候選人。