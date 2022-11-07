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藍委批疾管署幫高端做報告涉圖利 監察院：調查中

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導

衛福部食藥署3日宣布高端疫苗對新冠肺炎具有保護效益，指揮中心在4日搬出數據，表示高端疫苗對於保護中重症、死亡的效益高達9成，指揮中心隨後承認「報告是疾管署自己分析的」，引發軒然大波。國民黨立委今天連番詢問監察院，是否調查相關事項，監察院秘書長朱富美表示，已在調查中。

立法院司法及法制委員會今天邀請監察院秘書長說明相關立法計畫，並備質詢。國民黨立委陳以信指出，政府呵護高端到不可思議的地步，審查資料還是疾管署提供，衛福部是審查單位，自己的資料自己審查？他表示，高端有舉證責任，竟然由政府代行，比民眾黨新竹市長候選人高虹安跟資策會的事情還離譜。

陳以信說，今天高端用疾管署的資料，是不是應該向政府購買，不然變成圖利。他也詢問，疾管署當槍手，免費提供資料給高端，新發生的事情有沒有在監察院調查範圍之內？朱富美回應，「我們會呈報。」

陳以信說，這已經涉公務人員圖利嫌疑，政府的資料有一定的開放程度，高端沒有付費讓政府提供資料，讓政府自己審查，這是外界非常質疑的地方。

國民黨立委林思銘表示，高端採購過程充滿爭議，直到最近衛福部才公布售價，同樣是蛋白疫苗，其他疫苗價格只有高端的一半，監察院應該對這些部會圖利自己，更積極介入調查，期盼監察院一定要展現職權，不要自廢武功。朱富美說，「會轉達給監察委員。」

國民黨立委曾銘宗表示，疾管署自願成為高端的槍手，他當公務員40年，「沒看過業者報告提不出來，主管機關幫他寫報告，這是國家級醜聞，有沒有立案？」朱富美回應，正在調查中，未來報告公布，國人可以檢視。

曾銘宗也說，監察院既然沒有功能，就比照考試院，從預算凍結開始。希望監察院硬起來，不然大家認為監察院可有可無，大家對監察院評價已經不好了，監察院還讓行政院指指點點，不硬起來，不知道這些監委在做什麼。

高端疫苗 監察院 國民黨

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