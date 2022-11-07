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陳時中伸鹹豬手？柯文哲：為何要我回答這種八卦題目

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長柯文哲今天上午出席2023台灣燈會官方企業贊助記者會。記者林麗玉/攝影
台北市長柯文哲今天上午出席2023台灣燈會官方企業贊助記者會。記者林麗玉/攝影

民進黨北市長候選人陳時中遭指控疑似向女性伸出鹹豬手，議員游淑慧今再爆料，陳時中同一天、10月6日陳時中先是看流麻溝15號，晚上就快樂去吃低消8萬的美食美酒。台北市長柯文哲今天被媒體問及，是否也感覺到不舒服？他嘆氣僅回，「為什麼要我每天回答這種八卦題目」。

年底選戰倒數19天，陳時中遭國民黨北巿議員徐巧芯爆出餐敘後，疑似與已婚女性牽手、摟肩，甚至還遭議員游淑慧爆當天其實是看完電影「流麻溝15號」，諷刺陳時中「白天掉淚、夜晚奢華」。

台北市長柯文哲今天上午出席2023台灣燈會官方企業贊助記者會，被問及陳時中遭控疑似伸鹹豬手，是否覺得不舒服？由於今天沒有安排堵訪時間，柯文哲僅嘆「為什麼要我每天回答這種八卦題目」。

陳時中 台北市長 議員 柯文哲

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