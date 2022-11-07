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藍黨團：高端違反EUA附加條件 請政府追討買疫苗40億元

聯合報／ 記者劉宛琳／即時報導
國民黨立院黨團上午舉行「高端疫苗保護力報告衞福部竟替高端補考繳作業！」記者會。記者曾原信／攝影
國民黨立院黨團上午舉行「高端疫苗保護力報告衞福部竟替高端補考繳作業！」記者會。記者曾原信／攝影

衛福部食藥署3日宣布高端疫苗對新冠肺炎具有保護效益，國民黨立法院黨團今舉行記者會，批評蔡政府圖利高端，護航護成「國際級醜聞」，將追究相關官員的行政、法律和政治責任；並指高端違反當初核發EUA的附加條件，請衛福部依法撤銷高端EUA，並追討購買高端疫苗40.3億的經費。

國民黨團總召曾銘宗表示，高端保護效益報告由槍手疾管署、衛福部代寫提出，為什麼衛福部要圖利高端？疾管署當槍手，這個決策是疾管署、衛福部、行政院還是總統府做成的？而11月3日14位專家學者審查報告時，是否知情該報告是疾管署提出的？是否有不同意見？請蔡政府出來講清楚。

曾銘宗說，去年7月核准高端的EUA，當時核准的條件是要求高端檢附國內外執行疫苗的保護效益報告，所要檢附報告的是高端，不是疾管署，高端已經違反當時的附加條件。

國民黨團首席副書記長謝衣鳯說，老師怎麼可以幫學生寫考卷呢？衛福部7月27後修訂藥品專案核准輸入辦法，保護藥商，護航高端。而且高端有九成保護力的報告，是疾管署幫忙分析的，衛福部是不是為了要幫高端提出疫苗保護效益補考，才修改藥品專案核准輸入辦法，不用經過人體試驗？

國民黨立委費鴻泰說，高端二期都還沒做完。這不叫做官商勾結什麼叫做官商勾結，衛福部應該公布審查的專家學者14人名單，並公布當時審查通過的錄影，否則就是政府幫高端舞弊。

國民黨立院黨團上午舉行「高端疫苗保護力報告衞福部竟替高端補考繳作業！」記者會。記者曾原信／攝影
國民黨立院黨團上午舉行「高端疫苗保護力報告衞福部竟替高端補考繳作業！」記者會。記者曾原信／攝影

高端疫苗 衛福部 國民黨

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