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影／聖克里斯多福總理應邀訪台 總統明軍禮國宴款待

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園機場即時報導
聖克里斯多福及尼維斯聯邦總理德魯（左）應中華民國政府邀請來台訪問，外交部部長吳釗燮（右）到場接機。記者黃仲明／攝影
聖克里斯多福及尼維斯聯邦總理德魯（左）應中華民國政府邀請來台訪問，外交部部長吳釗燮（右）到場接機。記者黃仲明／攝影

聖克里斯多福及尼維斯聯邦總理德魯（Terrance Drew）應中華民國政府邀請，於今天清晨6時18分搭機抵達桃園國際機場，將於7日至10日在台訪問，外交部部長吳釗燮到場接機，蔡英文總統明天將以隆重軍禮歡迎及國宴款待，並將與德魯總理就台克兩國雙邊合作及共同關切事項深入交換意見。

德魯在機場表示，本次訪團是由聖克里斯多福及尼維斯聯邦政府的高層官員組成，很高興受中華民國台灣政府邀請來台訪問，此行最重要的就是深化兩國之間的友誼，希望能成功地一起為貢獻世界做出努力；同時也會繼續為台灣加入國際社會努力發聲。

德魯指出，本次訪台將會針對工業、文化、氣候變化及國際發展等項目，與中華民國台灣政府及民間企業進行交流討論。

外交部表示，此行是德魯總理本年8月6日就職後首次訪問我國，在台期間將拜會行政院長蘇貞昌及外交部長吳釗燮，並接受吳部長款宴，拜會行政院大陸委員會、環境保護署及衛生福利部中央健康保險署，另將參訪財團法人國際合作發展基金會及台北榮民總醫院等相關經建文化設施。

外交部補充，我國與聖克里斯多福及尼維斯聯邦邦誼厚實，兩國建交39年以來，在醫療、教育、觀光、資通訊、婦女賦權、氣候韌性及永續發展等領域密切合作，成效斐然，嘉惠克國全民，未來雙方將在既有友好基礎上深化合作，持續增進兩國人民福祉，落實永續發展目標。

聖克里斯多福及尼維斯聯邦總理德魯（左七）應中華民國政府邀請來台訪問，外交部部長吳釗燮（右六）到場接機。記者黃仲明／攝影
聖克里斯多福及尼維斯聯邦總理德魯（左七）應中華民國政府邀請來台訪問，外交部部長吳釗燮（右六）到場接機。記者黃仲明／攝影
聖克里斯多福及尼維斯聯邦總理德魯來台訪問，他致詞時表示，此行最重要的就是深化兩國之間的友誼，希望能成功地一起為貢獻世界做出努力；同時，也會繼續為台灣加入國際社會努力發聲。記者黃仲明／攝影
聖克里斯多福及尼維斯聯邦總理德魯來台訪問，他致詞時表示，此行最重要的就是深化兩國之間的友誼，希望能成功地一起為貢獻世界做出努力；同時，也會繼續為台灣加入國際社會努力發聲。記者黃仲明／攝影
聖克里斯多福及尼維斯聯邦總理德魯來台訪問，他致詞時表示，本次訪台將會針對工業、文化、氣候變化及國際發展等項目，與中華民國台灣政府及民間企業進行交流討論。記者黃仲明／攝影
聖克里斯多福及尼維斯聯邦總理德魯來台訪問，他致詞時表示，本次訪台將會針對工業、文化、氣候變化及國際發展等項目，與中華民國台灣政府及民間企業進行交流討論。記者黃仲明／攝影

中華民國台灣 外交部 行政院

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