南投體育界挺許淑華組後援會 許淑華拋體育政見
選戰倒數20天，國民黨南投縣長候選人許淑華今上午到中興新村掃街拜票，下午在南投市成立體育後援會，喊出「體育三動－啟動、推動、帶動」要再造體育運動組織及產業企業化，設立全民運動中心，並帶動南投特色運動等體育政見。
南投縣體育會今號召體育界人士為許淑華成立體育後援會，中華民國體育總會鄭錦洲總會長、南投縣體育會理事長羅俞欣，及13鄉鎮市體育後援會會長、46單項運動委員會主委等到場力挺，盼許淑華未來能延續關心南投縣的體育運動環境。
許淑華指出，她過去曾擔任中華民國縣市體育聯合總會的副會長，如今則是南投縣跆拳道委員會的主任委員，推動體育一向不遺餘力，針對南投縣體育則提出「啟動南投體育布局」、「推動南投體育發展」、「帶動南投特色運動」三大體育政見。
其中，「啟動南投體育布局」就是著眼於現有的體育運動組織，她將再造體育運動組織的發展與功能發揮，進一步開創縣內體育運動發展新局；同時設立體育運動發展基金會，讓縣內體育運動產業企業化。
許淑華說，她當上縣長後也會「推動南投體育發展」，由縣府積極爭取申辦全國運動會或舉辦國際體育賽事，藉此推廣南投縣體育的發展；並且設立全民體育運動中心，讓縣民有更優質的室內外運動場所。
而「帶動南投特色運動」就是將現有菁英運動計畫繼續拓展，進一步善用南投縣特有的水域及森林，推動水域運動橡皮壩、森活高地極限運動等體育計畫，為南投體育創造更好的環境，也讓縣內體育運動產業更加蓬勃發展。
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