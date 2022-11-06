賴清德第11次為黃秀芳助選 說出彰化衰敗原因

副總統賴清德今天傍晚第十一次到彰化縣為彰化縣長候選人黃秀芳助選，賴清德再次重砲抨擊，彰化縣人口嚴重流失，薪資是全省最低，不能讓彰化繼續衰敗，所以要黃秀芳勇敢跳出來承擔，讓台灣第一縣彰化的人民過更好日子，讓年輕人不必離鄉背井，可以留在家鄉打拚。

黃秀芳今天在北斗鎮奠安宮停車場舉行造勢大會，加強南彰化催票，而賴清德自9月以來已第五度來幫黃秀芳在大型造勢活動助選，若包括他幫黃秀芳跑宮廟等助選行程，二個多月來已到彰化跑了十一次行程，而今天站台大咖包括民進黨副秘書長林飛帆、競總主委前彰化縣長魏明谷、競總總幹事邱建富、立委陳素月、陳秀寶、及各鄉鎮市長、縣議員候選人等與會，綠營傾全力幫黃秀芳助選。

賴清德抨擊，彰化縣人口嚴重流失，薪資是全省最低，問題在經濟、在產業，若沒對症下藥，現任縣長王惠美行程再怎麼跑都沒用，她雖很認真，但方向不對，專業不夠，才讓彰化縣都在後段班。

賴清德說，最近他已第11次來幫黃秀芳助選，並盛讚黃秀芳眼光好、看得準，她會繼續推動風電、電動車產業，也要引進人工智慧與新興科技帶動中小企業競爭力，有賺錢就會提供更好的薪水給彰化子弟，並要串連彰化工業區，包括彰濱風電園區、田中科學園區、與北斗芳苑等工業區串連後才能帶動發展。賴清德站台說得激動，麥克風還二度中斷，讓他自己也尷尬嚇一跳。