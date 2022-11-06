出席美國退伍軍人中心年會晚宴 倪邦臣活躍華府社交圈

退輔會首任駐美代表倪邦臣今年元月到任後，活躍於華府社交圈，日前代表退輔會出席美國退伍軍人中心在華府舉行的2022年年會晚宴，受到關注。

宏都拉斯軍校畢業的倪邦臣，為國內外省第二代子弟，具有蒙特利口譯學院的學資，能操英語、西語雙聲帶，其曾任國防部前駐洛杉磯聯絡官、瓜地馬拉武官，憑藉駐外資歷與優勢，加上其妻為金門籍，在華府外交僑界與社交圈非常活躍。

華府人士日前透過臉書社群貼文披露，美國退伍軍人中心日前舉行2022年年會晚宴，表彰自二次世界大戰起歷次戰役有特殊表現的軍人，晚會比照奧斯卡頒獎規模，有數個全美電視網錄影轉播。我國是二戰同盟國中的一員，中華民國退伍軍人每年均受邀派員參加，今年依往例由我駐美公使鄭榮俊帶隊，成員包括退輔會首任駐美代表兒倪邦臣、程國峰、領務組周姓組長、軍事代表團、榮光會與黃埔同學會代表等。