快訊

唐寶寶被報警自責「我不好」 1.1顆星負評的炸物店從谷歌地圖消失

BA.5次世代疫苗本周到貨 莊人祥：選前可開打

聽新聞
test
0:00 / 0:00

出席美國退伍軍人中心年會晚宴 倪邦臣活躍華府社交圈

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
退輔會首任駐美代表倪邦臣（中）今年元月到任後，活躍於華府社交圈。圖／取自退輔會官網英文版網頁
退輔會首任駐美代表倪邦臣（中）今年元月到任後，活躍於華府社交圈。圖／取自退輔會官網英文版網頁

退輔會首任駐美代表倪邦臣今年元月到任後，活躍於華府社交圈，日前代表退輔會出席美國退伍軍人中心在華府舉行的2022年年會晚宴，受到關注。

宏都拉斯軍校畢業的倪邦臣，為國內外省第二代子弟，具有蒙特利口譯學院的學資，能操英語、西語雙聲帶，其曾任國防部前駐洛杉磯聯絡官、瓜地馬拉武官，憑藉駐外資歷與優勢，加上其妻為金門籍，在華府外交僑界與社交圈非常活躍。

華府人士日前透過臉書社群貼文披露，美國退伍軍人中心日前舉行2022年年會晚宴，表彰自二次世界大戰起歷次戰役有特殊表現的軍人，晚會比照奧斯卡頒獎規模，有數個全美電視網錄影轉播。我國是二戰同盟國中的一員，中華民國退伍軍人每年均受邀派員參加，今年依往例由我駐美公使鄭榮俊帶隊，成員包括退輔會首任駐美代表兒倪邦臣、程國峰、領務組周姓組長、軍事代表團、榮光會與黃埔同學會代表等。

退伍軍人 華府 退輔會

延伸閱讀

朱立倫讚蔣萬安辯論為之一亮 像美國總統大選的甘迺迪

拚了！3位美國總統齊赴賓州 拜登、歐巴馬合體與川普拚場

盟友「烏克蘭疲勞」？華郵：美方勸澤倫斯基釋出不反對和談訊息

美國戰略司令：中國核武發展速度比美還快 美國威懾力正在下降

相關新聞

決戰百里侯／澎湖重光案掀「誰是敗家子」之爭 口水戰能趁勢讓真相見光？

選戰最末階段，澎湖縣長一役進入肉搏戰，國民黨賴峰偉、民進黨陳光復及無黨葉竹林，從「麻花捲」的三人混戰演變成藍綠捉對廝殺，葉竹林漸有邊緣化跡象。近日重光及湄京等陳年渡假村BOT案紛被開箱，賴峰偉與陳光復兩位前後任縣長互控「敗家子」，批評對方缺失以彰顯個人執政能力，但弊案真相是否因此見光，大家都等著看。...

出席美國退伍軍人中心年會晚宴 倪邦臣活躍華府社交圈

退輔會首任駐美代表倪邦臣今年元月到任後，活躍於華府社交圈，日前代表退輔會出席美國退伍軍人中心在華府舉行的2022年年會晚...

北市長辯論後民調真能操作棄保？從過去選舉結果一窺真相

從1994年第一次直轄市長選舉起，台北市長電視政見辯論即受萬方矚目。各陣營莫不摩拳擦掌，嚴陣以待。歷次電視政見辯論會後，往往會民調分析誰表現得好，以及辯論前後的支持度變化。電視政見辯論對於選戰的結果影響有多大，從過去的歷史可以發現，可能和一般民眾想像的有認知落差。

友邦聖克里斯多福總理 7日訪台討論雙邊合作

外交部今天表示，友邦聖克里斯多福及尼維斯聯邦總理德魯(Terrance Drew)，應中華民國台灣政府邀請，訂於11月7...

圍繞市政議題打轉的市長辯論會 為何走不進台北人心裡？

台北市長候選人辯論會落幕了，有雷聲大雨點小的惆悵。三位候選人激辯纏鬥，固然有精彩之處，也出現令人印象深刻的金句，但聽來體去，最後依舊打不進台北人的心。

六都攻防戰／教師團體才讚柯志恩政見「接地氣」 為何又公開挺陳其邁？

國民黨高雄市長候選人柯志恩是教育心理學學者，到高雄參選主打教育專業，對學生教育及教師福利提出兩波政見，頗獲認同，還有教師團體代表稱讚她「接地氣」。但上個月高市兩大教師團體先後表態支持現任市長陳其邁，柯志恩拿手的教育領域似乎踢到鐵板。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。